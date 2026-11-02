La muerte del soldado Pablo Córdoba: "No se trata solamente de un expediente"

La mamá de Pablo, Natalia Uribe, destacó su incorporación como querellante en la causa contra Braian Abel Jara pero aclaró que "queda mucho por esclarecer".

Más allá de que la situación de Braian Abel Jara se definiría con un juicio abreviado, la mamá del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba , Natalia Uribe , se mostró conforme con su incorporación como querellante y reiteró su decisión de ir hasta las últimas consecuencias en la causa penal que investiga la muerte violenta de su hijo en la Guarnición Militar de la ciudad de Zapala.

La investigación que tiene como protagonista a Jara es por el presunto delito de falso testimonio y se inició en 2023. En las últimas semanas, se conoció que ya se encuentra en una etapa de definición y días atrás, se concretó la audiencia para analizar la incorporación de Uribe como querellante sumándose a Daiana Estefanía Córdoba (hermana de Pablo).

El trámite se pudo llevar a cabo sin mayores inconvenientes porque el Ministerio Público Fiscal de la justicia federal neuquino no puso ningún tipo de objeción y la defensa oficial tampoco se manifestó en contra. De esta forma, el juez del Tribunal Oral Federal de Juicio de Neuquén, Pablo Antonio Matkovic , hizo lugar al pedido del Defensor Público de Víctimas de la Provincia del Neuquén, Pedro Pugliese , y admitió la incorporación de Uribe como querellante.

Asimismo, otros puntos destacados de la resolución de Matkovic, son que el juicio se deberá realizar en Zapala, de manera presencial y, además, queda abierta la posibilidad de que, si el procedimiento abreviado no prospera por cualquier circunstancia, Uribe podrá ser convocada como testigo.

Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

Apenas se conocieron estas novedades, la mamá del soldado Córdoba se mostró optimista sobre lo que resta de la investigación y la posibilidad de ser querellante junto a su hija. “Hoy se conoce públicamente un nuevo avance en la causa que investiga el accionar de uno de los compañeros de Pablo. También se confirmó mi incorporación como querellante. Un paso importante, después de tanto reclamar, aunque todavía queda mucho por esclarecer”, resaltó en su espacio personal en la red social Facebook.

"No buscamos protagonismo ni venganza. Buscamos verdad"

Asimismo, de forma contundente, Uribe agregó: “No buscamos protagonismo ni venganza. Buscamos verdad. Nos duele que mientras nosotros seguimos intentando reconstruir qué pasó con Pablo, haya quienes crean que un acuerdo judicial puede ser suficiente para cerrar una historia que todavía tiene tantas preguntas pendientes”.

Finalmente, reiterando su posición de que se esclarezca todo lo que rodeó la muerte de su hijo, Uribe recalcó que “no se trata solamente de un expediente, de una declaración o de una posible condena. Se trata de la vida de mi hijo, de su memoria y del derecho que tenemos como familia a saber qué pasó. Un mes más sin abrazarte amado hijo Pablo. Pero sigo acá, reclamando, resistiendo y defendiendo tu memoria. No voy a permitir que el tiempo convierta la verdad en olvido”.

Expectativa por la fecha de la audiencia

El juez Matkovic ya ordenó que la Oficina Judicial programe la audiencia que tendrá en el banquillo a Jara y posiblemente en los próximos días, se dé a conocer. Lo que se resuelva marcará un antecedente destacado para la causa que tiene bajo sospecha a jefes militares del Grupo de Artillería 16 y la Base de Apoyo Logístico.