Dos mozos atraparon a un ladrón en pleno centro y quedó todo filmado

El video lo publicó una usuaria de las redes sociales, quien también pidió mayor seguridad en la capital neuquina. Los dos trabajadores se lo llevaron del lugar cual efectivos policiales.

Dos trabajadores -aparentemente de un local gastronómico de la localidad- retuvieron a una persona que había intentado perpetrar un robo en pleno centro , para luego llevárselo cual efectivos policiales. Los vecinos pidieron mayor seguridad en la ciudad y un rápido accionar de la Policía .

La secuencia quedó registrada en un video, el cual fue publicado en las redes sociales por una usuaria quien, además, presenció la escena en tiempo real. En la descripción comentó que todo sucedió pasadas las 14 horas sobre Bv. 25 de Mayo, en Neuquén , frente a la estación de servicio YPF ACA .

En las imágenes puede observarse a dos mozos, vestidos de negro con delantal, con una persona en el suelo, ya que había intentado perpetrar un robo. En medio del forcejeo, ademas, le pegaron dos patadas.

De esta manera, los trabajadores decidieron hacer justicia por mano propia y, una vez que el sujeto dejó de oponer resistencia y permaneció de rodillas, se lo llevaron uno de cada lado para evitar que se diera a la fuga.

De esta manera, emprendieron camino en dirección a la estación de servicio sosteniéndolo de los brazos con fuerza para -finalmente- dar aviso a las autoridades. Por el momento, se desconoce el contexto en el cual ocurrió la intervención o el local afectado.

En cuanto a la gente que se encontraba en el lugar y fue testigos de lo ocurrido, algunos decidieron grabarlo e insultar al presunto delincuente, mientras que otros pedían que no filmaran la secuencia para proteger la identidad de los trabajadores y no se tomaran represalias contra ellos. También hubo varios curiosos que presenciaron la secuencia, pero decidieron no intervenir.

El sujeto que atraparon, en tanto, iba vestido con una remera color rojo y una mochila en la parte delantera de su torso, la cual mantenía agarrada con sus manos con firmeza.

Una vez que el video llegó a las redes sociales, los usuarios inundaron la publicación de comentarios. Muchos celebraron el accionar de los mozos pero, en su mayoría, exigieron mayor seguridad en la capital neuquina y el rápido accionar de la Policía. Otros, en tanto, sólo se enfocaron en la calidad del video y cómo fue grabado, lo cual resulta irrelevante para el caso.

El hombre quedó detenido en prisión preventiva por el plazo de 15 días.

En pleno robo de una camioneta, vecinos atraparon al delincuente

La primera semana de octubre, un grupo de vecinos advirtió una maniobra delictiva -también en pleno centro de la ciudad- e intervino para evitar el robo. La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, en inmediaciones de las calles Almirante Brown y Carlos H. Rodríguez, cuando el delincuente fue sorprendido mientras intentaba robar pertenencias del interior de una camioneta estacionada.

Al momento de ser descubierto, intentó escapar. Sin embargo, la rápida intervención de los efectivos permitió detenerlo a pocas cuadras del lugar.

La secuencia del intento de robo y el momento en el que fue interceptado por los vecinos fue advertido por el Centro de Operaciones Policiales y del seguimiento realizado por las cámaras de seguridad. De esta manera se dio alerta a la Policía de Neuquen, que arribó al lugar de manera inmediata.