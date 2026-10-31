Muerte del soldado Pablo Córdoba: se define la situación de un compañero bajo sospecha

La novedad se conoció en el cierre de esta semana y hay una gran expectativa por una audiencia que se realizará en Zapala. La mamá de la víctima fue incorporada como querellante.

En la actualidad, en relación a la muerte de Pablo Córdoba, hay otra investigación abierta que involucra a jefes militares.

La causa penal por la muerte del soldado Pablo Córdoba en Zapala se encuentra en un momento clave de definiciones y se aguarda lo que sucederá con un compañero del Grupo de Artillería 16, que está bajo sospecha por el delito de falso testimonio.

La investigación que tiene como protagonista a Braian Abel Jara se inició por pedido de la familia de la víctima que, en reiteradas oportunidades, reclamó que se lo indague en relación a una grabación que hizo con un celular. De forma contundente, la mamá de Córdoba, Natalia Uribe , había denunciado hace un año que “yo voy a seguir sosteniendo que por más que ahora lo indaguen por falso testimonio, él es un encubridor porque filmó a mi hijo en agonía, compartió ese video con su familia y después borraron esa evidencia y era un video que podía darle mucha claridad a este caso”.

La indagatoria a Jara se llevó a cabo el año pasado y esta semana se concretó una audiencia ante el Tribunal Oral Federal de Juicio de Neuquén para avanzar con el pedido de Uribe a sumarse a la querella, donde ya está presente la hermana de Pablo, Daiana Estefanía Córdoba.

La solicitud de sumar a Uribe fue formulada por el Defensor Público de Víctimas de la Provincia del Neuquén, Pedro Pugliese, y la urgencia tiene relación con la definición del proceso en contra de Jara.

Pugliese remarcó que el requerimiento no tiene objeciones del Ministerio Público Fiscal (MPF) y que “se limita a integrar a la madre de la víctima bajo un único apoderado, con la misma pretensión, acusación y prueba, sin alterar etapas ni reabrir plazos”.

El Defensor se encargó de aclarar que su constitución como querellante no interfiere en su condición de testigo y anticipó que, si se realiza un debate oral, será convocada a declarar.

El reclamo de la mamá de Pablo Córdoba

El juez que analizó el pedido de Pugliese mencionó uno de los puntos centrales que Uribe hizo público en varias oportunidades y que tiene relación con el video que grabó Jara con un celular. En ese aspecto, el magistrado Pablo Matkovic reconoció que “la relación entre el contenido de esas declaraciones (de Jara) y el interés invocado por la madre del fallecido permite considerar, exclusivamente a los fines de esta incidencia, que la peticionante reúne la condición de persona particularmente ofendida exigida por la norma”.

Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

De todos modos, el juez aclaró que no se está prejuzgando a Jara y que su situación se resolverá en el debido momento. “Esta conclusión se refiere a la legitimación para intervenir en el proceso y no presupone la acreditación de la falsedad atribuida, de un perjuicio efectivamente producido ni de responsabilidad penal alguna”, remarcó Matkovic.

Anticipo de un juicio abreviado

En el mismo sentido, el juez se refirió a la causa principal en relación a la muerte del soldado Córdoba. Destacó que “este pronunciamiento tampoco importa efectuar valoración sobre las circunstancias o las causas del fallecimiento de Pablo Jesús Gabriel Córdoba, materia correspondiente a las actuaciones en las que se investiga ese suceso”.

Tras la aceptación de la incorporación como querellante de Uribe, el juez resaltó que la audiencia donde se resolverá la causa en contra de Jara podrá ser presencial, en la ciudad de Zapala, y según indicó, ya hay una comunicación de parte del MPF y la defensa oficial que será un juicio abreviado.