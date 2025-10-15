Las 10 mejores páginas para ver películas y series gratis: lista completa para maratonear

Estas aplicaciones le compiten a grandes empresas como Netflix y Disney. Una por una, sus características y proyectos disponibles.

El avance de la tecnología y la aparición de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max permitió que cada vez sea más fácil ver series y películas en la comodidad del hogar. Sin embargo, estas aplicaciones son pagas y no están al alcance de todos. Por ello, es imprescindible conocer las 10 mejores páginas para ver largometrajes gratis .

Desde la llegada de Netflix , pionera dentro del mundo del streaming , cada vez son más las empresas que apuestan a tener sus propias aplicaciones, con proyectos exclusivos en cada una de ellas. Sin embargo, esto limita a muchísimos usuarios que no pueden pagar las suscripciones.

Actualmente, en Argentina Netflix ofrece planes que, con impuestos incluidos, van desde alrededor de $11.590 para el nivel básico hasta $25.758 para el plan Premium.

Por su parte, Disney Plus cuenta con tarifas que rondan los $12.299 mensuales para el plan estándar y $18.399 para el plan premium (ambos con impuestos incluidos).

disney-plus.jpg Las 10 mejores páginas para ver películas gratis

Las 10 mejores páginas para ver películas gratis

De esta manera, mantener todas las aplicaciones tradicionales para ver series y películas podría significar un costo grande para muchas familias. Ante ello, es fundamental conocer las 10 mejores páginas para ver películas gratis:

Rakuten TV

Pluto TV

Google Play Movies

YouTube

Internet Archive

Cine.ar

Cuevana

PelisPedia

LasPelis

Cinefilia

¿Qué ofrece cada aplicación para ver películas gratis?

Entre las aplicaciones más populares para ver series y películas gratis se encuentra Rakuten TV, que combina secciones premium y gratuitas. Dentro del catálogo "free", posee más de 300 películas sin costo, con anuncios breves antes y durante la reproducción.

Dentro de los títulos más destacados de la página se encuentran El último samurái, The Artist, Now You See Me y Lo imposible, como también otros clásicos como Forrest Gump o Matrix.

Asimismo, Pluto TV se posiciona como otro de los servicios más completos y accesibles. Ofrece un modelo con publicidad, dentro del que cuenta con más de 100 canales temáticos de cine, series y entretenimiento. En su catálogo "On Demand" se pueden ver películas como La llegada, La terminal, Los ilusionistas, Transformers, El origen del planeta de los simios o Corazón valiente, entre muchas otras.

peliculas online.jpg ¿Qué ofrece cada aplicación para ver películas gratis?

Por su parte, YouTube y Google Play Movies funcionan dentro de un mismo ecosistema. La primera tiene una sección catalogada "Películas y TV", con clásicos como Psicosis, Tiempos modernos, Cantando bajo la lluvia o La noche de los muertos vivos, además de cine argentino como Esperando la carroza y Nueve reinas.

En el caso de Google Play Movies, en el último tiempo se integró dentro de YouTube, aunque todavía conserva parte de su biblioteca gratuita para todo el mundo. Allí posee cortos animados, documentales y películas de libre acceso como Nosferatu, El acorazado Potemkin, Plan 9 del espacio exterior y Metrópolis.

Películas clásicas y proyectos nacionales

Siguiendo esa línea, Internet Archive es un sitio de películas gratis ideal para los amantes del cine clásico. En total, cuenta con más de 10.000 películas de dominio público, todas disponibles en línea o para descarga legal. También tiene series antiguas, noticieros, cortos educativos y animaciones históricas del siglo XX.

Dentro de las alternativas locales, Cine.ar es la principal plataforma gratuita para ver cine argentino. Desarrollada por el INCAA, permite acceder a producciones nacionales, cortos y documentales.

Otra opción muy común es Cuevana, que continúa siendo una de las páginas más utilizadas. Su catálogo se actualiza constantemente con películas de estreno como Superman, Los 4 Fantásticos, Dune: Parte dos y John Wick 4, entre otras.

Finalmente, algunas no tan populares son PelisPedia (tiene películas taquilleras como Spider-Man: No Way Home, Avatar: El camino del agua y Jurassic World: Dominion), LasPelis (con grandes éxitos de Hollywood como Gladiador, Titanic, El padrino y Piratas del Caribe) o Cinefilia (La vida de Adèle, Amour, Cinema Paradiso y espacios especiales dedicados a directores como Almodóvar, Bergman y Fellini).