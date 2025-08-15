Adiós Magis TV: las mejores aplicaciones legales y seguras para ver películas y series

La plataforma de streaming es considerada ilegal y puede ser un peligro para los dispositivos de los usuarios. Algunas opciones para reemplazarla.

Magis TV se convirtió en los últimos años en una alternativa para aquellos usuarios que desean disfrutar de series, películas y hasta eventos deportivos sin la necesidad de pagar suscripción a las plataformas de streaming como Netflix , Prime Video , Disney+ y HBO Max , entre otros. Su sistema consiste en retransmitir contenido oficial de servicios de TV por cable, satelital o plataformas a través de su aplicación, que puede ser vista en cualquier dispositivo Android.

Sin embargo, su servicio fue considerado ilegal ya que no cuenta con las licencias correspondientes. Además, al no estar disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store , su instalación requiere descargar archivos APK de sitios no verificados, lo que aumenta las posibilidades de que el artefacto -ya sea TV o celulares- sea infectado con algún archivo malicioso .

Otro de sus aspectos negativos es la gran cantidad de permisos que solicit a (acceso al micrófono, cámara y almacenamiento), exponiendo información personal. Y por tratarse de una app “pirata”, no cuenta con servicio técnico o atención al cliente. Ante estos peligros e irregularidades, miles de usuarios comenzaron a volcarse a plataformas más seguras. Acá, algunas disponibles.

Series, películas y televisión en Pluto TV

pluto-tv-700 Pluto TV es legal y gratuita.

Pluto TV es un servicio de televisión por streaming gratuito operado por Paramount Streaming, propiedad de Paramount Corporation. Nacido en febrero de 2010, cuenta con más de 100 canales gratuitos y llega a más de 15 millones de usuarios activos mensuales, con fuerte presencia en América Latina, sumando contenido en español y en portugués.

La plataforma ofrece canales de noticias, deportes, entretenimiento, infantiles, además de otros temáticos con géneros específicos como terror, romance y reality shows. También trae una amplia selección de películas y series, incluyendo clásicos, comedias, y contenido para niños. Entre su oferta suma producciones propias de series y programas como documentales o shows de comedia.

Su contenido puede verse en celulares o tablets directamente desde su página web o bajándose su app para Android en Google Play o para iOS en la App Store. Además cuenta con aplicaciones para televisores inteligentes. Si bien se trata de una plataforma legal, segura y completamente gratuita, Pluto TV monetiza con publicidades en sus transmisiones.

ViX y su contenido para hispanos

vix ViX solo ofrece contenido en español.

Surgida en 2022 de la fusión entre Televisa y Univisión, ViX es la primera plataforma de streaming gratuita creada específicamente para el público hispanohablante, tanto con material propio como licenciado. En ese sentido, alberga 40 mil horas en catálogo, con más de 100 canales temáticos que pertenecen a los catálogos de Televisa y Univisión.

Para los usuarios que busquen material legal y gratuito, muestra una amplia gama de contenido en español, incluyendo películas, series, telenovelas, noticias y eventos deportivos. Como sucede con Pluto TV, contiene publicidades. En tanto, ViX Premium -la versión paga- permite acceso a títulos exclusivos, estrenos y eventos deportivos en vivo sin interrupciones.

La plataforma puede utilizarse desde celulares Android y iPhone, Smart TVs (como Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV y Roku) o directamente desde su sitio web.

YouTube, otra alternativa legal y gratis

YouTube Aunque muchos desconocen, YouTube también tiene películas y series gratis.

Fuente inagotable de tutoriales y pionera a la hora de ver videos en la web, pocos saben que la plataforma de Google también cuenta con una sección para ver películas y series. Y aunque muchas son pagas (para compra o alquiler), se puede encontrar un nutrido catálogo gratuito de clásicos del cine, producciones independientes y documentales.

Para acceder a ellos solo es necesario entrar a la plataforma (desde el navegador en PC o por aplicación en televisores y celulares) y con el apartado YouTube Originals con contenido exclusivo (alguno de pago, otro no) o canales como Cinetel Multimedia, con clásicos disponibles gracias a sus acuerdos de adquisición exclusivos de derechos de importantes librerías.

Al contar con las licencias correspondientes, se trata de un servicio completamente legal. Además, el usuario no tendrá que brindar información personal ni datos bancarios.

IQiyi, una opción para ver contenido coreano

IQiyi IQiyi, ideal para los amantes de las producciones asiáticas.

Así como ViX apunta al público hispano, IQiyi surge como una alternativa para los amantes del contenido coreano, algo que viene creciendo mucho en las plataformas tradicionales, como Netflix. En su catálogo cuenta con más de 1.700 series y 3.500 películas, además de reality shows y animé.

Los interesados pueden acceder a tres tipos de suscripción: gratuita (con anuncios y un acceso limitado a sus productos), VIP Estándar (sin anuncios, calidad 1080p, hasta 2 dispositivos en simultáneo y descargas para ver sin conexión por 1.99 dólares por mes o 59.99 al año) y VIP Premium (calidad 4K, sin anuncios, hasta 4 dispositivos en simultáneo y descargas ilimitadas para ver contenido sin conexión, por 8,99 dólares mensuales o 89.99 al año).