Estrenó Merlina en Netflix: cuándo estará disponible la segunda parte

La reconocida serie de la plataforma estrenó cuatro capítulos este miércoles pero en los próximos meses se publicarán más cona una participación estelar.

La serie Merlina volvió a ser una de las tendencias en las redes sociales por el lanzamiento de la segunda temporada en la plataforma Netflix que tuvo lugar este miércoles con las apariciones estelares de Jenna Ortega , Catherine Zeta-Jones y Steve Buscemi como protagonistas.

Los amantes de la serie tuvieron que esperar tres años para volver a ver tan solo cuatro episodios que se subieron a la plataforma, lo que generó una sensación ambigua en los fanáticos al sentir felicidad del regreso pero con la tristeza de saber que tan solo se lanzaron esa baja cantidad de episodios. Sin embargo el director de la serie llevó tranquilidad y afirmó que el miércoles 3 de septiembre se estrenarán nuevos capítulos en Netflix .

Ortega, la actriz que realiza el papel de protagonista en la serie, confesó que tuvo que aprender a utilizar nuevas armas: "Hubo algunas armas que tuve que aprender a usar y que no había usado antes en personas, así que fue un poco una curva de aprendizaje, pero me dijeron que fui una alumna rápida".

Merlina

Por otra parte Steve Buscemi, el actor intérprete de Barry Dort en la serie, se refirió a su personaje: "Él es un personaje interesante porque está realmente a favor de 'Nevermore', y le encanta la escuela. Está muy impresionado con Merlina y quiere aprovecharse de eso. Ella en realidad no le presta atención, pero a él le gusta que ella le cause problemas, porque eso es lo que hace".

Más allá de que no se mostró en los primeros cuatro capítulos, la reconocida artista Lady Gaga participa de la segunda temporada de la serie. Según lo planificado estará en los episodios que se estrenarán en septiembre.

La fortuna que tiene en su cuenta la actriz Jenna Ortega

Ortega es una de las piezas claves para que la serie Merlina tome la repercusión mundial que tuvo y es por eso que el reconocimiento hacia su trabajo se multiplicó considerablemente debido al nivel de actuación demostrado haciendo el papel protagónico de la serie. En paralelo el aspecto que también creció exponencialmente fue su cuenta bancaria.

Según el sitio web Celebrity Networth, la actriz de tan solo 23 años tiene en su poder 5 millones de dólares aunque con el lanzamiento de la nueva temporada se espera que esta cifra vuelva a sufrir un incremento importante.