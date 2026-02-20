Sorpresa: anunciaron un spin-off de El Encargado

La serie de El Encargado , protagonizada por Guillermo Francella , fue un auténtico éxito desde su estreno. Por este motivo, Disney+ , la plataforma encargada de distribuirla, expandirá el universo de Eliseo (Francella) con otro protagonista: Matías Zambrano , el polémico abogado del protagonista principal.

“Zambrano”, el spin-off que seguirá la historia del letrado interpretado por Gabriel “Puma” Goity, comenzará a filmarse el mes que viene. A diferencia de la ficción original, centrada en las maniobras de Eliseo, la producción apostará por un tono más crítico. Según adelantó el Goity, la trama profundizará en el costado más turbio del personaje y en sus vínculos con el mundillo judicial, un universo que apenas había sido insinuado en la historia principal, focalizada estrictamente en las aventuras de Eliseo.

En una reciente entrevista con el canal de streaming Núcleo, Goity confirmó que Gastón Duprat y Mariano Cohn, creadores de El Encargado, ya están trabajando en el guion, que comenzará a filmarse casi en simultáneo con el estreno de la temporada 4 de la serie principal. “Permitirá explorar zonas narrativas que no encajaban del todo en el tono de ‘El Encargado’, pero que funcionan perfectamente para un personaje como Zambrano, cuya presencia siempre dejó entrever un trasfondo incómodo y lleno de grises”, indicó Goity.

image

Por último, el actor y comediante argentino de 65 años, dejó un comentario que ilusionó a todos los fanáticos de El Encargado, ya que, según cree, la cuarta temporada no será la última de la exitosa serie de Disney+.

Hay fecha de estreno para la nueva temporada de El Encargado

La cuarta temporada de El Encargado está lista para salir a la luz. El primer avance que presentó Disney +, muestra a un Guillermo Francella listo para volver al ruedo en la nueva entrega de una de las series argentinas más exitosas del streaming. La historia creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat regresa con una amenaza silenciosa que parece crecer desde adentro.

En la nueva temporada, tras lograr imponerse en la batalla contra el sindicato de encargados, un conflicto central de la entrega anterior, Eliseo accede a los círculos más altos del poder, un espacio donde la ambición se paga caro y donde cada movimiento tiene consecuencias.

image

Pero el ascenso no llega sin resistencia. Mientras Eliseo cree tener todo bajo control, una conspiración silenciosa comienza a tomar forma dentro de su propio edificio. Zambrano, interpretado por Gabriel Goity, vuelve a posicionarse como su principal antagonista y encabeza un plan cuyo objetivo es claro y directo: destruirlo.

Gabriel “Puma” Goity confirmó cuándo llegará la nueva temporada de El encargado. El actor anticipó que la cuarta entrega de la serie se estrenará a prinicipios de mayo. “Saldrá a principios de mayo”, expresó el actor, dejando en claro que los nuevos episodios están cada vez más cerca. Se desconoce si será la última entrega o continuará en la plataforma una de las series más exitosas de los últimos tiempos.