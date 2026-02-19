Hay fecha de estreno para la nueva temporada de El Encargado

El actor Gabriel “Puma” Goity confirmó la fecha en una entrevista reciente. Entrá y entérate.

La cuarta temporada de El encargado está lista para salir a la luz. El primer avance que presentó Disney +, muestra a un Guillermo Francella listo para volver al ruedo en la nueva entrega de una de las series argentinas más exitosas del streaming.

La historia creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat regresa con una amenaza silenciosa que parece crecer desde adentro.

En la nueva temporada, tras lograr imponerse en la batalla contra el sindicato de encargados, un conflicto central de la entrega anterior, Eliseo accede a los círculos más altos del poder, un espacio donde la ambición se paga caro y donde cada movimiento tiene consecuencias.

Pero el ascenso no llega sin resistencia. Mientras Eliseo cree tener todo bajo control, una conspiración silenciosa comienza a tomar forma dentro de su propio edificio. Zambrano, interpretado por Gabriel Goity, vuelve a posicionarse como su principal antagonista y encabeza un plan cuyo objetivo es claro y directo: destruirlo.

Cuándo se estrena la nueva temporada

Gabriel “Puma” Goity confirmó cuándo llegará la nueva temporada de El encargado. El actor anticipó que la cuarta entrega de la serie se estrenará a prinicipios de mayo.

“Saldrá a principios de mayo”, expresó el actor, dejando en claro que los nuevos episodios están cada vez más cerca.

Se desconoce si será la última entrega o continuará en la plataforma una de las series más exitosas de los últimos tiempos.