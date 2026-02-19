Amalia Granata habló de cómo fue el diagnóstico de TDAH y dislexia de su hijo

La ex modelo y actual diputada provincial, Amalia Granata , habló acerca de cómo se conoció el diagnóstico de su hijo Roque en A la tarde por América TV. La ex vedette contó cómo fue el difícil camino hasta detectar que el nene, hoy de 9 años, tiene TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y dislexia, y reveló el fuerte impacto que vivió en el ámbito escolar .

“Roque no encajaba en el sistema. Había padres que se quejaban de un nene de seis años”, expresó Amalia, apenada por la situación de su hijo por aquellos días. Roque fue diagnosticado a los 8 años, cuando comenzó primer grado y aparecieron las primeras dificultades con la lectoescritura.

La ex panelista recordó el momento en que la escuela la convocó por los problemas de conducta que presentaba su hijo. “Me llaman cuando empieza primer grado. Hay padres que se vienen a quejar porque Roque está agresivo. Yo no podía creer que hubiera padres que pedían reunión con la directora para quejarse de un niño de seis años”, relató.

image

Y reflexionó: “Si un niño está agresivo o tiene problemas conductuales, es porque algo le está pasando. Como no lo puede manifestar con palabras, porque es un niño, lo manifiesta de esa forma”. A partir de ahí, junto a la directora, maestras y una psicopedagoga externa, comenzaron las evaluaciones que finalmente determinaron el diagnóstico de TDAH con dislexia.

Cómo la TDAH y la dislexia afectan el día a día de su hijo

Según explicó Amalia Granata, la dificultad para seguir el ritmo del aula generaba frustración en su hijo: “Al costarle escribir y no poder ir al ritmo del resto, esa frustración la trasladaba en empujones, en enojo o en la burla del otro: ‘yo puedo escribir y vos no’”. La diputada también hizo foco en el costo emocional y económico que implica el tratamiento.

“No es solo la medicación. Es el tratamiento, la psicopedagoga, el acompañante terapéutico, que no siempre te lo cubren y a veces lo tenés que pagar de forma particular. Es un combo muy complejo”, sostuvo. Y remarcó que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios: “Yo tengo los recursos para armar una estructura de contención para mi hijo, pero la mayoría de las mamás no”.

image

En ese contexto, la diputada contó que, a través de su fundación Somos Vidas, firmó un convenio con la Universidad de Granada, en España, donde desarrollaron una aplicación específica para chicos con TDAH y otra para autismo. “Mi hijo ya la está usando. En España el gobierno la otorga de manera gratuita a los colegios. La idea es traerla a la Argentina y que pueda llegar a los chicos que la necesitan”, explicó.

Granata adelantó que planea viajar próximamente para interiorizarse en el funcionamiento del sistema y buscar apoyo estatal para implementarlo en el país. “Ojalá algún gobernante me esté escuchando y le interese el tema. Cada vez son más chicos los que quedan relegados del sistema si no prestamos atención a esta problemática”, cerró Amalia Granata.