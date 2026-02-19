Espectáculos La Mañana Aptra APTRA prepara los Martín Fierro a la música: cuáles son las ternas y en qué fecha se harán

Los premios Martín Fierro llegan con una nueva distinción en el rubro artístico, esta vez con la creación de los premios a la música. En las últimas horas se conocieron, a través de APTRA, las categorías que serán destacadas en el premio y confirmaron el día en el que se llevará a cabo el evento.

“La iniciativa surge de la alianza entre APTRA, presidida por Luis Ventura; Nasma Group, productora dirigida por Diego Suárez Mazzea; y Billboard Argentina, que por primera vez en la historia se convierte en co-productor oficial de los Martín Fierro, ocupando un rol central en la curaduría artística, el diseño de las categorías, la conformación de ternas, la selección de jurados y el desarrollo del formato general de la premiación”, comunicó APTRA oficializando la unión para realizar el evento.

Según se dio a conocer, el evento se realizará por primera vez en la historia el 12 de abril de 2026 en el Madero Tango. A su vez, se supo que la votación será a cargo de APTRA y un jurado convocado por la co-productora oficial; como también el público que podrá participar eligiendo un ganador a través de un formato que aún no fue comunidado.