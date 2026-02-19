El clima en Neuquén

APTRA prepara los Martín Fierro a la música: cuáles son las ternas y en qué fecha se harán

La Asociación que preside Luis Ventura comunicó detalles de la organización del evento que ya tiene fecha y lugar para la gala.

APTRA prepara los Martín Fierro a la música: cuáles son las ternas y en qué fecha se harán

Los premios Martín Fierro llegan con una nueva distinción en el rubro artístico, esta vez con la creación de los premios a la música. En las últimas horas se conocieron, a través de APTRA, las categorías que serán destacadas en el premio y confirmaron el día en el que se llevará a cabo el evento.

“La iniciativa surge de la alianza entre APTRA, presidida por Luis Ventura; Nasma Group, productora dirigida por Diego Suárez Mazzea; y Billboard Argentina, que por primera vez en la historia se convierte en co-productor oficial de los Martín Fierro, ocupando un rol central en la curaduría artística, el diseño de las categorías, la conformación de ternas, la selección de jurados y el desarrollo del formato general de la premiación”, comunicó APTRA oficializando la unión para realizar el evento.

Según se dio a conocer, el evento se realizará por primera vez en la historia el 12 de abril de 2026 en el Madero Tango. A su vez, se supo que la votación será a cargo de APTRA y un jurado convocado por la co-productora oficial; como también el público que podrá participar eligiendo un ganador a través de un formato que aún no fue comunidado.

Martin Fierro Streaming

Entre los premios también se entregará el Reconocimiento Especial Billboard, que destacará la canción que haya permanecido más tiempo liderando el #1 del HOT 100 de Billboard Argentina.

Aún resta confirmarse la fecha oficial cuando se entreguen diplomas a los nominados, como también quién estará a cargo de la transmisión televisiva y la conducción de la gala.

Cuáles son las 33 categorías

1. Artista del Año

2. Álbum del Año

3. Canción del Año

4. Grabación del Año

5. Artista Revelación

6. Show en Vivo del Año

7. Mejor Artista Rock

8. Mejor Artista Pop

9. Mejor Artista Urbano / Trap

10. Mejor Artista Reggaetón

11. Mejor Artista Cumbia

12. Mejor Artista Cuarteto

13. Mejor Artista Folklore

14. Mejor Artista Tango

15. Mejor Artista Electrónica

16. Mejor Artista Indie / Alternativo

17. Mejor Artista Jazz / Blues

18. Mejor Artista Melódico / Balada

19. Mejor Proyecto Fusión

20. Mejor Banda

21. Productor Musical del Año

22. Mejor Producción Musical

23. Mejor Producción de Show en Vivo

24. Mejor Videoclip

25. Mejor Dirección Artística en Vivo

26. Manager del Año

27. Mejor Acción de Marketing Musical

28. Mejor Festival

29. Mejor Venue (Gran Formato)

30. Mejor Venue (Mediano / Pequeño)

31. Mejor Fiesta Musical

32. Premio del Público

33. Premio Billboard a la Canción Más Escuchada del Año

Ventura Martin Fierro-Portada

