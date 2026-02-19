Momentos de angustia: la Policía salvó a un hombre que quiso arrojarse del puente en Ruta 7

Ocurrió este jueves por la tarde en el sector del Cañadón de las Cabras. Intervino personal de la Comisaría Cuarta.

Sucedió este jueves por la tarde en la ruta provincial 7.

La Policía de Neuquén fue protagonista de un hecho destacable durante la tarde de este jueves cuando salvó de la muerte a un joven . El hecho ocurrió en la Ruta 7 , donde un hombre intentó atentar contra su vida ; afortunadamente, la intervención de las fuerzas de seguridad fue clave y evitó una tragedia.

El episodio se registró alrededor de las 16.30 , cuando un llamado alertó al personal de la Comisaría Cuarta sobre una situación sospechosa en inmediaciones del sector conocido como el Cañadón de las Cabras . Rápidamente, los efectivos se dirigieron al lugar y constataron que se trataba de un joven con intenciones de atentar contra su vida.

Fuentes policiales confirmaron a LM Neuquén que el sujeto se encontraba en estado de angustia y alteración emocional , queriendo arrojarse desde el puente . Ante este panorama, se desplegó un operativo para contenerlo.

Minutos más tarde, se hizo presente personal de salud a bordo de una ambulancia, quienes luego de evaluarlo, dispusieron el traslado hacia el hospital Castro Rendón de la capital neuquina. El procedimiento contó con el acompañamiento policial durante la derivación.

Hospital Castro rendon (5) Claudio Espinoza

Respecto a la identidad del joven, extraoficialmente se supo que tendría 28 años y estaría domiciliado en la zona de Parque Industrial.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron el abordaje y la contención de los efectivos que permitieron evitar un final con desenlace trágico. Además, resaltaron la labor de la licenciada en psicología, de apellido Ortiz, que brindó asistencia al sujeto en todo momento.

SFP Ruta 7 alfonsin Cañadon de las cabras Acceso a Neuquen (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Intervención clave

A comienzos de este mes, el personal de la Comisaría Cuarta tuvo otra intervención similar. El hecho fue informado el pasado 10 de febrero, cuando un joven de 23 años intentó arrojarse del puente peatonal ubicado sobre Ruta 7, en la intersección con Doctor Ramón.

Tras ser alertados, los efectivos se dirigieron al lugar y se encontraron con un hombre que estaba intentando atentar contra su propia vida. Además, observaron que el joven se encontraba del lado externo del puente, sobre la baranda, y en una situación de extremo peligro.

Ante la gravedad de la situación y con el fin de resguardar la integridad física, los uniformados se acercaron con cautela y lograron sujetarlo para luego retirarlo de la situación de riesgo, evitando que se autolesionara.

Posteriormente, se hizo presente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), quienes lo asistieron y lo trasladaron al hospital Castro Rendón.

Ambos casos dejan en evidencia que el rápido accionar policial y médico, junto a la intervención de la ciudadanía, es clave para contener y aplicar protocolos que resguarden la vida en este tipo de casos.

Línea Nacional de Prevención del Suicidio (011) 52751135

Línea de Salud Mental de Neuquén: (299) 5358191