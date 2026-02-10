La Policía salvó a un joven que intentó saltar del puente peatonal de Ruta 7

Intervino personal de la Comisaría Cuarta de Alta Barda. El joven tiene 23 años y fue trasladado al hospital Castro Rendón.

La rápida intervención policial evitó una tragedia este martes en un lugar de mucha circulación de Neuquén, cuando un joven de 23 años intentó arrojarse del puente peatonal ubicado sobre Ruta 7 , en la intersección con Doctor Ramón.

El episodio motivó un importante despliegue del personal de la Comisaría Cuarta , del barrio Alta Barda, que se dirigió al lugar, cerca de Avenida Ricardo Alfonsín, tras ser alertado de que un hombre estaría intentando atentar contra su propia vida. Al arribar, los efectivos observaron que el joven se encontraba del lado externo del puente, sobre la baranda, y en una situación de extremo peligro.

Según testigos del hecho, el hombre no desistía de su actitud y exclamaba de manera reiterativa que se arrojaría, por lo que fue necesario actuar con rapidez para poder evitarlo.

Ante la gravedad de la situación y con el fin de resguardar la integridad física, los uniformados se acercaron con cautela y lograron sujetarlo para luego retirarlo de la situación de riesgo, evitando que se autolesionara.

Tras ponerlo a salvo, se hizo presente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), quienes lo asistieron y lo trasladaron al hospital Castro Rendón para la aplicación de la Ley de Prevención del Suicidio. El accionar civil, policial y médico fue clave para evitar una tragedia y aplicar protocolos de intervención necesarios para resguardar la vida.

Línea Nacional de Prevención del Suicidio (011) 52751135

Línea de Salud Mental de Neuquén (299) 5358191