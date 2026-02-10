Máxima tensión: reclamo de policías Santa Fe y enfrentamiento con otros agentes

Hubo enfrentamientos entre ellos y algunos efectivos se acuartelaron. Las imágenes de los momentos de tensión.

Los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.

Desde este lunes, agentes activos y retirados de la Policía de Santa Fe , personal del Servicio Penitenciario y familiares se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, para visibilizar una serie de reclamos vinculados principalmente a la situación salarial y a las condiciones laborales dentro de las fuerzas de seguridad.

Los reclamos continuaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.

En diversos puntos de Rosario, los agentes cruzaron patrulleros y motos oficiales en la vía pública, apagaron los motores y mantuvieron las balizas encendidas en señal de apoyo a la protesta.

La situación escaló a una máxima tensión cuando efectivos que no participaban del reclamo avanzaron hacia los manifestantes, generando momentos de tensión y enfrentamientos entre los propios efectivos.

Embed 4 AM. La Policía en Rafaela también está acuartelada. Los efectivos no responden a sus superiores en ninguna ciudad de todo Santa Fe. La provincia de Pullaro y las políticas económicas de Javier Milei pic.twitter.com/XdGjt5opwB — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 10, 2026

"El reclamo es legítimo y atendible"

A raíz de esta protesta, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reveló que alrededor de 20 efectivos será separados de la fuerza.

En conferencia de prensa, Cococcioni explicó que "el patrullaje policial en Rosario no se resintió durante la noche del lunes y la madrugada del martes", y contó: "Hubo una protesta de un grupo reducido de personal policial y principalmente de ex policías desplazados por esta gestión, con gravísimos delitos de corrupción en su contra".

"El reclamo es legítimo y atendible, pero entendemos que se fueron montando grupos con intereses particulares y sectoriales, con actitudes violentas y antijurídicas”, detalló.

ministro de seguridad santa fe

Sobre el pedido de un aumento salarial, el ministro explicó: "La política salarial no se discute en paritarias, sino que se traslada desde el mecanismo de las paritarias de la administración pública al mismo porcentaje. Incluso, las fuerzas de seguridad han recibido una mejora porcentual".

Cómo empezó el reclamo salarial de la policía de Santa Fe

Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en ciudades de la provincia como Rosario, Vera y Reconquista, entre otras, donde efectivos de la Policía de Santa Fe decidieron salir a la calle.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada y se extendieron a distintos puntos de la provincia. La manifestación se inició frente a la sede policial rosarina, impulsada por familiares de los efectivos, a quienes luego se sumaron policías que se encontraban patrullando la ciudad.

El principal reclamo estuvo centrado en mejoras salariales y en las condiciones laborales, una demanda que también tuvo réplicas en la ciudad de Santa Fe, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

reclamo policia santa fe

Con el correr de las horas, la situación se agravó en Rosario. En medio de la protesta, se ordenó el avance de la fuerza para despejar la zona, lo que provocó enfrentamientos entre los propios agentes.

Qué medidas económicas anunció el gobierno para los efectivos

La mejora económica pasa por un plus mensual para personal operativo en Rosario, Santa Fe y los principales centros urbanos de 500 mil pesos. Para otras ciudades que están en un segundo rango en cuanto demanda de seguridad los policías recibirán 250 mil pesos. También se implementa un adicional de 250 mil pesos para los choferes de patrulleros. La tarjeta alimentaria policial (TAP) pasa de 80 mil a 160 mil pesos mensuales. Se actualizan los valores de las horas extras de 5.500 a 8.000 pesos por unidad.

También se creó un fondo de transporte gratuito y alojamiento sin costo para el personal que presta servicio en zonas alejadas a sus lugares de origen. Y la implementación de un programa integral de salud mental con cobertura para el grupo familiar.

Estos anuncios contuvieron en principio una protesta que surgió con un petitorio hacia las autoridades que circuló en redes sociales que ganó fuerza, con demandas tales como "salario digno", "jornadas laborales dignas", "mejores condiciones laborales" y "no más familias bajo la línea de pobreza"