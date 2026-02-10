Insólito accidente: perdió el control sin estar al volante y el auto cayó al río Limay

El insólito accidente ocurrió en Plottier cuando un hombre estacionó a la orilla del rio Limay para disfrutar de la tarde y el freno de mano no funcionó.

Personal de Defensa Civil del Municipio de Plottier trabajó arduamente en la mañana de este martes para sacar de las aguas del río Limay un Peugeot 207 que estaba sumergido desde la noche anterior en el sector del barrio El Chacay. No hubo personas heridas en el accidente.

La directora de Defensa Civil de Plottier, María Figueroa, contó a LM Neuquén que el insólito accidente ocurrió en la noche del lunes pasado cuando el conductor del vehículo, un hombre de unos 35 años, estacionó a la vera del río y bajó del auto para pasar un rato en la naturaleza.

"El hombre, que estaba acompañado por otra persona contó que puso el freno de mano pero como había desnivel el auto cayó al río y su dueño no pudo frenarlo", describió la funcionaria.

auto en el río en plottier

Convocados por los vecinos, los primeros que se acercaron al lugar fueron efectivos de la Comisaría Séptima, quienes confirmaron lo denunciado.

Figueroa confirmó que fue alrededor de las 22 cuando personal de la Comisaría Séptima informó a Defensa Civil sobre un vehículo dentro de las aguas del río Limay, a la altura de calle Batilana al fondo. "Personal de guardia se hizo presente en el lugar y constató que el rodado se encontraba sin ocupantes", describió.

auto en el río en plottier

Por razones de seguridad, la directora de Defensa Civil resolvió realizar el retiro en horas de la mañana. Y fue este martes a las 7 que personal de esa dependencia municipal acudió al lugar junto a Servicios Públicos, que con maquinaria logró retirar el vehículo del río alrededor de las 10.

Microbasurales

Por otra parte, personal de Defensa Civil también trabaja en resguardar que no se generen microbasurales en la ciudad. Pero un nuevo episodio vinculado a la generación de microbasurales puso en evidencia la problemática ambiental y social que atraviesa a Plottier, luego de que una vecina registrara en video el momento en que personas arrojan residuos en un espacio abierto, contribuyendo a la formación de focos de basura a cielo abierto.

El material audiovisual fue difundido en las redes sociales por la misma vecina que lo filmó para "escrachar" el accionar de algunas personas que descartan residuos en lugares no habilitados y generan basurales clandestinos en distintos sectores de la ciudad.

basural en Plottier

La misma vecina que captó las imágenes contó que los equipos de limpieza de la Municipalidad realizaron tareas para retirar residuos que había allí y dejar este sector afectado en condiciones hace solo un par de días. Sin embargo, a las pocas horas advirtieron que este microbasural en particular se estaba volviendo a formar debido a conductas irresponsables que se repiten.

En ese sentido, remarcaron que se trata de un problema persistente que requiere no solo de intervención estatal, sino también del compromiso de la comunidad.

El fenómeno de los microbasurales no solo impacta en la estética urbana, sino que también genera riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad, ya que la acumulación de residuos puede atraer animales, favorecer la proliferación de insectos y provocar obstrucciones en desagües pluviales.

Ante esto recordaron que “cuidar la ciudad es responsabilidad de todos”. Además, pidieron colaboración a la comunidad para denunciar estas prácticas y contribuir a mantener los espacios públicos en condiciones.