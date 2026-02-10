Con pasos simples pero que requieren atención, se puede lograr una preparación perfecta para acompañar distintos platos. La receta.

La forma correcta de cocinar arroz para que no se pegue ni se pase: el secreto en la cacerola

Ya sean en carnes, verduras o salsas, el arroz es una pieza clave de muchas comidas. Por ello, lograr una preparación perfecta es vital para el éxito del plato. Y aunque parece sencillo, alcanzar el punto exacto sin que se pegue requiere seguir ciertos pasos con atención . Así, se obtiene un acompañamiento neutro o una base para recetas más elaboradas.

Además de ser un acompañamiento práctico y económico , este alimento suma energía y versatilidad a la dieta. Si se lo consume con moderación y se acompaña con proteínas y vegetales, aporta un equilibrio nutricional valioso para el día a día. Además, se lo puede conservar en la heladera hasta tres días en un recipiente cerrado, aunque llega a durar hasta un mes si se lo congela.

Entre sus ventajas, el arroz blanco es una fuente rápida y accesible de energía por su alto contenido de carbohidratos , lo que lo hace ideal para actividades que requieren demanda energética. Al ser bajo en grasas y relativamente fácil de digerir , es apropiado para personas con digestiones sensibles o en condiciones donde se recomienda una alimentación suave. Y al tratarse de un alimento neutro en sabor, se integra con facilidad a múltiples preparaciones, permitiendo balancear platos ricos en proteínas, vegetales y legumbres.

arroz 3.jpg

Qué se necesita para cocinar un arroz perfecto

Para obtener aproximadamente tres porciones de arroz blanco suelto, se necesitan los siguientes ingredientes:

1 taza de arroz blanco de grano largo

2 tazas de agua

1 cucharada de aceite o mantequilla

Media cucharadita de sal (opcional)

Paso a paso, cómo cocinar el arroz de forma correcta

Lograr un arroz suelto y sin que se pegue no es un misterio: con un correcto lavado, la proporción adecuada de agua, un toque de aceite o manteca, control del calor y tiempos de reposo, se obtendrán granos separados y esponjosos.

Esta receta está compuesta por tres pasos: la preparación inicial, que lleva unos cinco minutos; la cocción, que ronda otros 15; y el reposo de unos 5 minutos. Para llevarla adelante, se debe seguir este procedimiento:

Lavado del arroz: antes de cocinar, enjuagarlo en agua fría hasta que salga clara. Colocar el arroz en un colador fino, moverlo con la mano mientras cae el agua y repetir varias veces. Este paso elimina el exceso de almidón superficial que hace que los granos se adhieran entre sí durante la cocción.

Escurrir: tras el lavado, escurrirlo bien para evitar que el exceso de agua altere la proporción de la receta.

Calentar la grasa: en una olla de fondo grueso, calentar una cucharada de aceite o manteca a fuego medio. El aceite ayuda a recubrir los granos, reduciendo la fricción y evitando que se peguen. Por su lado, la manteca añade sabor y también cumple la función de separar.

Tostar ligeramente: añadir el arroz escurrido y saltearlo entre uno y dos minutos, moviéndolo constantemente. Esto cubre el arroz con la grasa y seca ligeramente la superficie, lo que contribuye a un resultado más suelto.

Sumar el agua y la sal: verter las 2 tazas de agua fría sobre el arroz y, si se desea, agregar la media cucharadita de sal. Subir el fuego hasta que el líquido llegue a ebullición.

Hervor y reducir: en cuanto hierva, reducir inmediatamente el fuego a bajo y tapar la olla herméticamente.

Cocción a fuego lento: dejar cocinar durante aproximadamente 15 minutos sin destapar. Es importante durante este tiempo no remover, ya que el arroz, mientras hierve, libera almidón y moverlo genera que se apelmace.

Reposo: apagar el fuego y dejar la olla tapada por otros 5 minutos. El reposo permite que el vapor termine de cocinar uniformemente los granos y que la humedad se distribuya sin que el arroz quede húmedo en exceso.

Servir: destapar la olla y utilizar un tenedor para soltar los granos. Esto libera vapor y evita que el calor residual humedezca demasiado el arroz.

Consejos prácticos para evitar que el arroz se pegue

Seguir algunos tips de cocina puede ayudar a una mejor preparación. Algunos de ellos son: