Grave choque en Ruta 7, a la altura de Tratayen: un Fiat Uno impactó contra un caballo muerto

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en total oscuridad. La conductora no requirió asistencia médica, solo se registraron daños materiales.

Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana en una zona de la curva de Tratayén cuando un auto particular impactó contra un animal muerto. Se trató de un Fiat Uno que protagonizó un choque contra el cuerpo de un caballo que había quedado tirado después de ser víctima de un siniestro acontecido en la Ruta 7 .

El episodio volvió a encender las alertas sobre los riesgos de circular de noche en ese sector, donde la visibilidad es reducida y cualquier obstáculo puede derivar en una tragedia.

El hecho se registró alrededor de las 2:20, en plena oscuridad. El vehículo involucrado fue un Fiat Uno conducido por una mujer oriunda de Rincón de los Sauces que se dirigía hacia la ciudad de Neuquén. Por causas que se investigan, la conductora se habría quedado dormida al volante, lo que provocó que perdiera el control del rodado.

Fuerte choque contra un caballo muerto en Ruta 7

Freddy Rivera, coordinador de Seguridad Vaca Muerta, informó a LMNeuquén que el auto se despistó hacia la banquina y terminó colisionando contra un caballo que ya estaba muerto en el lugar, producto de un siniestro vial ocurrido días atrás y que, según indicó, no había sido retirado.

“Una señora de Rincón de los Sauces con dirección a Neuquén se quedó dormida, se despistó y se fue a la banquina. Allí colisionó con un caballo que estaba muerto de otro siniestro. El animal ocupaba el sector donde empieza el pie de talud, la mujer terminó chocando también contra árboles”, detalló Rivera.

Afortunadamente, un móvil que patrullaba la zona advirtió la situación y acudió de inmediato para asistirla. La conductora logró descender por sus propios medios y, de acuerdo con el parte oficial, no presentaba lesiones, aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales.

accidente ruta 7 tratayen demoras transito

Tras el impacto, la mujer permaneció en el lugar hasta la llegada de su hija, mientras se aguardaba también la grúa del seguro para retirar el automóvil siniestrado. El episodio expuso nuevamente la problemática de los animales sueltos o abandonados en rutas petroleras con alto tránsito, especialmente durante la noche, cuando la falta de iluminación incrementa el peligro para quienes circulan.

Por este motivo, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las medidas de precaución al volante, respetar las velocidades permitidas y mantener atención constante, sobre todo en sectores rurales o curvas pronunciadas como la de Tratayén. Además, remarcaron la importancia de retirar cualquier obstáculo de la calzada para evitar nuevos accidentes.