Horóscopo Chino: los 5 signos que cierran una etapa, renacen y empiezan de nuevo en 2026

El arranque del año del Caballo de Fuego marcará un final necesario antes de avanzar en nuevos vínculos sentimentales y laborales.

Horóscopo Chino: los signos que cierran una etapa y se animan a empezar de nuevo

En la astrología oriental , este 17 de febrero marcará el inicio del año del Caballo de Fuego , un período de transformación profunda marcado por la acción. Ninguno de los signos del horóscopo chino se quedará quieto. Habrá cambios rápidos y giros inesperados, decisiones impulsivas y proyectos nuevos. Será una etapa para reinventarse , pero peligrosa para quienes no sueltan lo viejo.

Según Ludovica Squirru , astróloga y experta en horóscopo chino, el Caballo de Fuego “va a limpiar el terreno” . “Va a ser como Atila. Cuando pase, cada día del año nos va a transformar completamente la resaca que nos queda de la serpiente de madera”, aseguró. Para algunos signos, esto representará un cierre necesario antes de avanzar hacia un nuevo ciclo. El final no significará necesariamente perde r, sino liberar espacio. Cada final trae consigo la posibilidad de empezar de nuevo con mayor claridad, equilibrio y coherencia emocional.

El Caballo de Fuego puede demostrarse con energía desbordante, impulsos, necesidad de libertad y cambios, liderazgo y rebeldía. Esto impactará en varios signos que buscan cerrar ciclos .

Uno de ellos es la Serpiente, que comienza a comprender que algunas etapas ya no le aportan crecimiento. Hay un cierre vinculado a creencias, miedos o estrategias que funcionaron en el pasado, pero que hoy limitan su evolución. El nuevo comienzo será más consciente y alineado con su intuición.

Horóscopo Chino mes de la Serpiente.jpg La Serpiente enfrentará desafíos que exigen salir de su zona de confort.

Siempre asociado al movimiento, el Caballo atravesará un freno inesperado. Este alto en el camino le permitirá revisar decisiones recientes y entender que no todo cambio implica huida. Cerrar un ciclo será aprender a quedarse donde hay estabilidad emocional antes de volver a avanzar.

Por su parte, para el Mono el año nuevo marcará el fin de su etapa de dispersión. Empezará a notar que multiplicar frentes abiertos genera más desgaste que satisfacción. El cierre tendrá que ver con ordenar prioridades y enfocarse en aquello que realmente puede crecer a largo plazo.

Para el Gallo será un momento de redefinición personal. Sentirá la necesidad de dejar atrás exigencias excesivas, tanto propias como ajenas. El nuevo ciclo se abrirá cuando aprenda a correrse del deber constante y a escuchar sus verdaderas necesidades.

Por último, el Cerdo atravesará un cierre emocional, con el fin de relaciones, promesas o expectativas que no se cumplieron. Esto implicará dar lugar a una etapa más liviana y aprender que soltar es una forma de cuidarse.

Horóscopo chino.jpg El Cerdo se sentirá impulsado a mejorar su independencia, profesionalismo y vida social.

Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino

Al igual que el Horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Estos son los signos del horóscopo chino según cada año:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Horóscopo Chino.jpg A cada año se le asigna un animal del horóscopo chino.

Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde: