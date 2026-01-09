El poderoso significado del Caballo de Fuego 2026 en el Horóscopo Chino, según Ludovica Squirru
El año nuevo traerá desafíos, cambios y definiciones. Qué le depara a cada signo, según la astróloga Ludovica Squirru.
En la astrología oriental, el próximo 17 de febrero marcará el inicio del año del Caballo de Fuego, un período que estará atravesado por los cambios, los desafíos y las definiciones. “Ningún signo estará del todo bien”, adelantó la famosa astróloga y especialista en el horóscopo chino, Ludovica Squirru.
En una reciente entrevista, la profesional en los astros precisó que “los caballos de fuego son bravísimos; en China es un signo muy respetado”. “Hace mucho tiempo trataban de evitar tener mujeres caballos de fuego porque decían que traían muchas calamidades, no a ellas, sino a la familia, a los cercanos", enfatizó.
Uno de los principales desafíos es que el Caballo es un signo de fuego, y en 2026 esa energía se duplica. “Será un año de doble fuego, es la energía del año y del animal”, comentó. Y remarcó que su influencia ya se está notando en estos momentos. “Imagínense en un mundo donde lo único que vemos es fuego, el planeta se está incendiando, las bombas, los drones, las guerras, que se van a definir entre el fin del año de la serpiente”, señaló.
Qué traerá el año del Caballo de Fuego
La astróloga afirmó que el Caballo de Fuego “es más egoísta, brutal, pasional y va a limpiar el terreno”. “Va a ser como Atila. Cuando pase, cada día del año nos va a transformar completamente la resaca que nos queda de la serpiente de madera”, sostuvo.
Por naturaleza, el Caballo ya es un signo independiente, inquieto, veloz y carismático. Y cuando se combina con el elemento Fuego, esas cualidades se potencian al máximo. Esto puede demostrarse con energía desbordante, impulsos, necesidad de libertad y cambios, liderazgo y rebeldía.
Este año estará marcado por la acción. Nada se quedará quieto. Habrá cambios rápidos y giros inesperados, decisiones impulsivas, conflictos con el ego, proyectos nuevos, viajes y mudanzas. Será un período ideal para reinventarse, pero peligroso para quienes se resisten a soltar lo viejo. El Caballo de Fuego favorecerá a quienes se animan a avanzar, incluso con cierto riesgo.
Cómo impactará el Caballo de Fuego en cada signo del horóscopo chino
Estas son las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo en el nuevo año chino:
- Rata: su resiliencia será clave, pero deberá enfrentar crisis afectivas. Deberá aprender a domar la impaciencia y la ira.
- Búfalo: su naturaleza organizada podría verse tentada y desestabilizada. Se recomienda hacer todas las prácticas de autoayuda posibles.
- Tigre: tendrá en el caballo un aliado compañero, socio y amor. Tras un período difícil, se recuperará, encontrará oportunidades y podrá fortalecer vínculos solidarios.
- Conejo: deberá cuidarse del vértigo y la impulsividad del Caballo, que lo sacudirá emocionalmente, pero podrá reconectar con su intuición.
- Serpiente: no arriesgarse a grandes cambios. El año se presentará más hostil, agresivo y egoísta. No será tiempo para confiar en la suerte y el azar.
- Caballo: es su año, aunque se presenta como una dura lección kármica que exigirá domar su propio fuego interior. Transitará por etapas eufóricas y depresivas.
- Cabra: será un año de transición vital y de despliegue creativo. Es necesario que tome todos los recaudos necesarios para protegerse.
- Mono: habrá un buen vínculo con el Caballo, una afinidad más en la parte artística, frívola y sentimental que en los valores y en la lealtad de ambos.
- Gallo: aunque no tiene afinidad esencial con el Caballo, el entusiasmo por la vida los unirá en proyectos y eventos. Deberá adaptarse a la desorganización del año.
- Perro: encontrará oportunidades para proyectos colectivos y vínculos solidarios. Tomará las decisiones postergadas durante los años en que estuvo evaluando su futuro.
- Cerdo: será un año emocionalmente inestable con desafíos que requerirán fortaleza y adaptación. Tendrá que estar preparado para cambios inesperados en cualquier momento.
Noticias relacionadas
