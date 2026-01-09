El año nuevo traerá desafíos, cambios y definiciones. Qué le depara a cada signo, según la astróloga Ludovica Squirru .

El poderoso significado del Caballo de Fuego 2026 en el Horóscopo Chino, según Ludovica Squirru

En la astrología oriental , el próximo 17 de febrero marcará el inicio del año del Caballo de Fuego , un período que estará atravesado por los cambios, los desafíos y las definiciones. “Ningún signo estará del todo bien”, adelantó la famosa astróloga y especialista en el horóscopo chino , Ludovica Squirru .

En una reciente entrevista, la profesional en los astros precisó que “los caballos de fuego son bravísimos ; en China es un signo muy respetado”. “Hace mucho tiempo trataban de evitar tener mujeres caballos de fuego porque decían que traían muchas calamidades , no a ellas, sino a la familia, a los cercanos", enfatizó.

Uno de los principales desafíos es que el Caballo es un signo de fuego, y en 2026 esa energía se duplica. “Será un año de doble fuego, es la energía del año y del animal”, comentó. Y remarcó que su influencia ya se está notando en estos momentos. “Imagínense en un mundo donde lo único que vemos es fuego , el planeta se está incendiando, las bombas, los drones, las guerras, que se van a definir entre el fin del año de la serpiente”, señaló.

caballo El año del Caballo de Fuego comenzará el 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

Qué traerá el año del Caballo de Fuego

La astróloga afirmó que el Caballo de Fuego “es más egoísta, brutal, pasional y va a limpiar el terreno”. “Va a ser como Atila. Cuando pase, cada día del año nos va a transformar completamente la resaca que nos queda de la serpiente de madera”, sostuvo.

Por naturaleza, el Caballo ya es un signo independiente, inquieto, veloz y carismático. Y cuando se combina con el elemento Fuego, esas cualidades se potencian al máximo. Esto puede demostrarse con energía desbordante, impulsos, necesidad de libertad y cambios, liderazgo y rebeldía.

Este año estará marcado por la acción. Nada se quedará quieto. Habrá cambios rápidos y giros inesperados, decisiones impulsivas, conflictos con el ego, proyectos nuevos, viajes y mudanzas. Será un período ideal para reinventarse, pero peligroso para quienes se resisten a soltar lo viejo. El Caballo de Fuego favorecerá a quienes se animan a avanzar, incluso con cierto riesgo.

Ludovica Squirru. La astróloga calificó al Caballo de Fuego como un "rock star indomable".

Cómo impactará el Caballo de Fuego en cada signo del horóscopo chino

Estas son las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo en el nuevo año chino: