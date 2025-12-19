Este signo será el más afortunado del Horóscopo Chino en 2026, según Ludovica Squirru

El año del Caballo de Fuego marcará desafíos para todos los animales de la astrología oriental, aunque uno de ellos se verá potenciado de manera especial.

El signo que será el más afortunado del horóscopo chino en 2026, según Ludovica Squirru

En la astrología oriental , el 17 de febrero de 2026 comenzará el año del Caballo de Fuego . Según Ludovica Squirru , experta en el horóscopo chino , este período marcará tiempos de desafíos y definiciones . “Ningún signo estará del todo bien”, asegura la reconocida astróloga, aunque algunos contarán con una energía más favorable.

La especialista en astros, que publicó la guía anual Ludovica Squirru en Horóscopo chino 2026 – Caballo de Fuego , explicó que el Caballo es un signo de fuego y que en 2026 esa energía se duplica. “Será un año de doble fuego, exaltado, apasionado, difícil de domar”, comentó. Y remarcó: “ El fuego puede impulsar o arrasar, y que hay que aprender a cabalgarlo”. Dentro de este torbellino, hay un signo que se posicionará el próximo año como el gran beneficiado.

Dentro de las predicciones de Ludovica Squirru para el próximo año, el Perro aparece como uno de los signos con mejor panorama. Esto se debe a que forma parte de la tríada de fuego junto al Caballo y al Tigre , un alineamiento energético que lo potenciará de manera especial en 2026.

perro El Perro tendrá un 2026 con noticias positivas en lo profesional, lo emocional y lo social.

Siempre según el pronóstico de la astróloga, este signo tendrá avances profesionales y mayor visibilidad, se abrirán alianzas positivas, vínculos que se fortalecerán, oportunidades que antes se veían lejanas y habrá decisiones importantes que lo favorecerán, especialmente en lo laboral. En cuanto al amor, tendrá relaciones que se consolidarán o encuentros significativos que llegarán en el momento justo.

Pero no todo es completamente positivo. Los nacidos bajo este signo del horóscopo chino deberán cuidar su energía, ya que el fuego puede agotarlo si intenta abarcar demasiado. De todos modos, el 2026 llegará con un empuje energético que lo favorecerá en lo profesional, lo emocional y lo social.

La predicción de Ludovica Squirru para los otros signos

Estas son las predicciones de la famosa astróloga para los demás signos en el año del Caballo de Fuego:

Rata : su resiliencia será clave, pero deberá enfrentar crisis afectivas. Deberá aprender a domar la impaciencia y la ira.

: su resiliencia será clave, pero deberá enfrentar crisis afectivas. Deberá aprender a domar la impaciencia y la ira. Búfalo : si se tienen temas familiares de herencias, papeles y gestiones legales, se recomienda cerrarlos antes del cambio de año.

: si se tienen temas familiares de herencias, papeles y gestiones legales, se recomienda cerrarlos antes del cambio de año. Tigre : tras un período difícil, se recuperará, encontrará oportunidades y podrá fortalecer vínculos solidarios. Su talón de Aquiles es la continuidad con su pareja, que sufrirá una crisis.

: tras un período difícil, se recuperará, encontrará oportunidades y podrá fortalecer vínculos solidarios. Su talón de Aquiles es la continuidad con su pareja, que sufrirá una crisis. Conejo : este año será un sismo para su naturaleza delicada y preventiva; por eso es recomendable que comience con todos los tips, técnicas de autoayuda para encauzarlo positivamente.

: este año será un sismo para su naturaleza delicada y preventiva; por eso es recomendable que comience con todos los tips, técnicas de autoayuda para encauzarlo positivamente. Dragón : será un año para iniciar proyectos innovadores. Deberá agudizar los sentidos y la intuición para acompañar el galope desbocado del caballo de fuego.

: será un año para iniciar proyectos innovadores. Deberá agudizar los sentidos y la intuición para acompañar el galope desbocado del caballo de fuego. Serpiente : no arriesgarse a grandes cambios antes de afianzar lo cercano, como la casa, el trabajo y los afectos. El año se presentará más hostil, agresivo y egoísta.

: no arriesgarse a grandes cambios antes de afianzar lo cercano, como la casa, el trabajo y los afectos. El año se presentará más hostil, agresivo y egoísta. Caballo : es su año, aunque se presenta como una dura lección kármica que exigirá domar su propio fuego interior. Transitará por etapas eufóricas y depresivas. Estar con la manada siempre es sanador.

: es su año, aunque se presenta como una dura lección kármica que exigirá domar su propio fuego interior. Transitará por etapas eufóricas y depresivas. Estar con la manada siempre es sanador. Cabra : será un año de transición vital y de despliegue creativo. Podrá mostrar su costado más artístico y transformador.

: será un año de transición vital y de despliegue creativo. Podrá mostrar su costado más artístico y transformador. Mono : deberá navegar por las turbulencias del año y no todo será fácil. Tendrá que poner en orden su vida, desde vínculos afectivos hasta sociedades, empleados e impuestos.

: deberá navegar por las turbulencias del año y no todo será fácil. Tendrá que poner en orden su vida, desde vínculos afectivos hasta sociedades, empleados e impuestos. Gallo : tendrá que adaptarse a la desorganización del año. El caos desestructurará al gallo y se verá obligado a amoldarse a nuevos códigos de sobrevivencia.

: tendrá que adaptarse a la desorganización del año. El caos desestructurará al gallo y se verá obligado a amoldarse a nuevos códigos de sobrevivencia. Cerdo: será un año emocionalmente inestable con desafíos que requerirán fortaleza y adaptación. Tendrá que estar preparado para cambios inesperados en el trabajo y los afectos.

Ludovica.jpg Para la astróloga, el año del Caballo de Fuego marcará tiempos de desafíos y definiciones.

Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino

Al igual que el Horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Estos son los signos del horóscopo chino según cada año:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Ludovica Squirru 1.jpg Cada animal del horóscopo chino tiene asignado un año entero.

Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde: