Fundación Sí lanzó una colecta solidaria de útiles escolares para niños y adolescentes de Neuquén

Convocan a la comunidad a colaborar mediante donaciones y apadrinamientos. Piden todo lo necesario para que puedan comenzar las clases.

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, la Fundación Sí puso en marcha en Neuquén una nueva colecta solidaria para recaudar útiles escolares y garantizar que los niños y adolescentes que acompaña el programa comiencen las clases con su mochila completa. Invitan a apadrinar un niño con la compra de sus útiles.

Según informaron la iniciativa apunta a reforzar la igualdad de oportunidades en sectores vulnerables y convoca a la comunidad a sumarse mediante donaciones o el apadrinamiento de chicos y chicas en edad escolar.

Fundación Sí es una organización no gubernamental que trabaja en todo el país con el objetivo de promover la inclusión social de los sectores más vulnerables de la Argentina. Su tarea se sostiene gracias al compromiso de un amplio equipo de voluntarios que llevan adelante un abordaje integral, enfocado en la asistencia, la contención, la educación, la capacitación y la cultura del trabajo. Desde la entidad remarcaron que no reciben financiamiento del Estado ni de partidos políticos o religiosos, y que la totalidad de los recursos proviene de aportes de empresas y personas que confían en sus proyectos.

escuela patio futbol clases.jpg

Entre las acciones que impulsa la fundación se destacan las Recorridas Nocturnas, destinadas a acompañar a personas en situación de calle; el programa Sí Pueden, orientado al desarrollo emocional de niños y adolescentes; las Residencias Universitarias para jóvenes de zonas rurales; el Banco de Instrumentos Musicales; la asistencia en casos de catástrofes naturales y diversas iniciativas de compromiso comunitario.

Colecta

En este contexto, la colecta de útiles escolares cobra especial relevancia. Desde la Fundación explicaron que la campaña está pensada para que cada niño y adolescente del programa Sí Pueden cuente con los elementos necesarios para transitar el año escolar en condiciones dignas. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo apadrinando una mochila: al comunicarse con la organización a través de Instagram, se les asigna un niño o niña, su edad y el listado de útiles que necesita.

fundación Si

El programa Sí Pueden se desarrolla en centros comunitarios de distintos barrios del país y tiene como ejes centrales la contención, el acompañamiento emocional y la construcción de vínculos de confianza. Entre sus objetivos se encuentran generar espacios de pertenencia, fortalecer el lazo con las familias, realizar un abordaje integral de las problemáticas que atraviesan a los chicos y transformar la figura del “beneficiario” en un verdadero protagonista de su propio proceso.

En Neuquén, la Fundación Sí trabaja desde 2024 junto al merendero “Primero los Niños”. Allí, sábado por medio, voluntarios y voluntarias realizan encuentros con actividades lúdicas y recreativas, abordando distintas temáticas vinculadas a los valores, las emociones y la realidad cotidiana de los niños y adolescentes que asisten. La propuesta busca no solo brindar apoyo material, sino también generar espacios de escucha y contención.

Desde la organización invitan a toda la comunidad neuquina a sumarse a la colecta y colaborar con esta iniciativa solidaria. Para más información, se puede visitar el sitio web www.fundacionsi.org.ar, escribir al mail [email protected] o seguir la cuenta de Instagram @fundacionsi_nqn, donde se publican novedades y formas de participar.