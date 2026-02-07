Suyai Contreras negó haber instigado el crimen del municipal Javier Charpentier

El jueves finalizó el juicio contra la mujer, que se encuentra detenida. El tribunal dará su veredicto el próximo lunes.

Suyai Contreras, la presunta narco e instigadora del crimen del trabajador municipal Javier Charpentier , negó toda acusación en su contra. El juicio finalizó esta semana y la mujer aguarda el veredicto detenida.

Cabe recordar que el juicio comenzó el martes y la imputada es Suyai Contreras, la mujer acusada de ser la instigadora del homicidio de Javier Charpentier, cometido en la localidad de Plaza Huincul en febrero de 2024. El tribunal a cargo del proceso está integrado por el magistrado Juan Pablo Balderrama y las juezas Patricia Lupica Cristo y Carolina González.

El fiscal del caso Gastón Liotard encabezó la acusación, que contiene dos hechos: el homicidio de Charpentier y el ataque contra su hijo, Alex Charpentier , ocurrido en junio de 2025. En ese sentido, explicó que lo que tienen en común los dos hechos es la imputada y que en ambos legajos “se la apunta como instigadora de sendos ataques con armas de fuego”.

Por el homicidio ya existen dos personas condenadas, una como autor y otra como partícipe necesaria del delito de homicidio agravado, a 10 años y ocho meses de prisión.

suyai contreras juicio

Posturas opuestas

Tras el paso de todos los testigos, las partes cerraron la etapa con sus alegatos. Por un lado, Liotard pidió la declaración de responsabilidad para la mujer y consideró que la instigación tanto del homicidio como de los posteriores ataques, quedó plenamente acreditada.

En ese sentido, señaló que existía una relación familiar, laboral-jerárquica y organizacional entre la imputada y quienes ejecutaron los hechos, y que Contreras ejercía sobre ellos poder y manipulación. “La doctrina enseña que no es necesario crear la idea en quien ejecuta la acción. El vínculo está absolutamente comprobado y eso explica cómo pudo determinar a los distintos ejecutores a hacer lo que hicieron”, indicó.

Entre la numerosa prueba expuesta, durante el debate se conocieron escuchas en los que se hablaba del dinero que "la Petisa" (como se identificaba a la imputada) les debía a Díaz y Pérez, los condenados por el homicidio del municipal.

Buscan a Alberto Alejandro Pérez por crimen del municipal de plaza huincul

La querella particular, ejercida por el letrado Raúl Cavalli, adhirió al pedido de condena de la fiscalía.

En tanto, el defensor Sebastián Perazolli pidió la absolución, por considerar que no se probó la vinculación de la imputada con los hechos de violencia.

La propia Contreras negó el rol que se le atribuye y pidió por su liberación. "Yo en ningún momento di la orden a ninguna de estas dos personas. Estoy detenida con mi hijo, que tiene muchos problemas de salud y hay veces que tiene que ser retirado de la unidad por los conflictos que hay entre las internas...Y que, por favor, tengan en cuenta eso porque no tuve en ningún momento nada que ver".

El veredicto de los jueces se conocerá el lunes 9.