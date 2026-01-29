Brutal crimen: mató a su padre, arrojó el cuerpo al río en una provincia y fue detenido en otra

La Justicia investiga al acusado, de 22 años, por homicidio agravado por el vínculo mientras continúa la búsqueda del cuerpo de la víctima.

Un joven de 22 años fue detenido en la provincia de Santa Fe acusado de haber asesinado a su padre y arrojar el cuerpo al río Paraná, en un hecho ocurrido en jurisdicción de Entre Ríos. El imputado fue identificado como Luis Berón , mientras que la víctima es Luis “Quique” Berón , según confirmaron fuentes judiciales.

El crimen se habría producido el martes 27 de enero en la isla conocida como Puesto El 3 , ubicada en el río Paraná, frente a la localidad santafesina de Puerto Gaboto. De acuerdo con testimonios recabados por la investigación, padre e hijo se encontraban en el lugar cuando se inició una discusión que derivó en un episodio violento.

Según la reconstrucción preliminar, en medio de la pelea el joven habría extraído un arma de fuego, efectuado un disparo contra su padre y posteriormente arrojado el cuerpo al río. Tras el ataque, el acusado huyó del lugar y cruzó hacia la provincia de Santa Fe, lo que motivó la activación de un operativo interjurisdiccional.

RIO PARANA Arrojó el cuerpo al río Paraná.

Las fuerzas de seguridad desplegaron dos líneas de trabajo en paralelo: por un lado, la búsqueda del sospechoso, y por otro, los rastrillajes para dar con el cuerpo de la víctima, que hasta el momento no fue hallado. Las tareas incluyen operativos fluviales y la intervención de personal especializado en la zona de islas.

Luego de un intercambio de información entre autoridades de Entre Ríos y Santa Fe, Luis Berón fue detenido en la ciudad de San Lorenzo, donde quedó a disposición de la Justicia. El joven está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una figura que prevé la pena máxima del Código Penal.

Desde medios entrerrianos indicaron que los rastrillajes en el río Paraná continúan, con la participación de buzos y personal especializado, mientras la causa avanza en el ámbito judicial y se aguardan nuevas medidas procesales en las próximas horas.

Encontraron muerto a un hombre que había ingresado al mar en Santa Teresita

Un hombre de 41 años fue encontrado sin vida luego de haber ingresado al mar en la localidad balnearia de Santa Teresita, donde había sido arrastrado por la corriente y permanecía desaparecido. El hecho ocurrió este miércoles y motivó un amplio operativo de búsqueda en la Costa Atlántica.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Mariano Aredondo, quien se encontraba de vacaciones junto a su pareja. Ambos ingresaron al mar y comenzaron a ahogarse debido a la fuerza del agua. La mujer logró ser rescatada por guardavidas, pero el hombre no pudo ser localizado en el primer momento.

Tras la desaparición, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de personal de Defensa Civil, guardavidas y la Prefectura Naval Argentina, que realizaron tareas de rastrillaje tanto por mar como por aire. A la búsqueda se sumaron efectivos de la Policía bonaerense y la División Drones.

MUERTO EN SANTA TERESITA

El cuerpo fue hallado horas más tarde a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas, por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) y prefectos que participaban del operativo.

En el lugar intervino el fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la UFID N°11, quien ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas del fallecimiento y dispuso la presencia de Policía Científica para las pericias correspondientes.

De acuerdo a la información oficial, Aredondo era panadero, residía en el partido bonaerense de Avellaneda y había viajado a la Costa Atlántica para pasar unos días de descanso. La causa quedó caratulada como muerte por inmersión, mientras se avanza con las actuaciones judiciales de rigor.