Le hicieron el cuento del tío y le llevaron una camioneta

Personal de Investigaciones de San Martín de los Andes y de Zapala realizaron allanamientos en conjunto y dieron con el presunto autor.

Una mujer fue víctima de una estafa en la que perdió su camioneta Ford EcoSport y tras una investigación en conjunto entre personal de la División Investigaciones Zapala y la de San Martín de los Andes lograron recuperarla.

La intervención se inició tras una comunicación con personal de Investigaciones de la Zona Sur, quienes informaron sobre una causa judicial en trámite por una presunta estafa, donde la víctima habría sido engañada mediante ardid, logrando los autores apoderarse de un vehículo de su propiedad.

Ante esta situación, se dispuso de manera inmediata la localización y secuestro de la camioneta. Y luego de un rápido trabajo de análisis de información y patrullajes en distintos sectores de la ciudad, este último viernes, personal de la División Investigaciones Zapala logró localizar el rodado estacionado en calle Hermann Shild al 1400 del barrio Bella Vista, procediéndose a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.

Durante el procedimiento se contó con la colaboración y cobertura de seguridad de personal del Departamento Comando Radioeléctrico, garantizando el normal desarrollo del operativo.

En el interior del vehículo se detectaron elementos de interés para la causa, entre ellos una billetera y un dispositivo de almacenamiento digital (pendrive), los cuales fueron secuestrados para su posterior análisis.

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Allanamiento y requisa en operativo conjunto

Durante este sábado se avanzó en la investigación y efectivos de la División Investigaciones San Martín de los Andes se trasladaron hasta Zapala, donde en conjunto con sus pares de esa ciudad realizaron allanamiento y requisa vehicular, dispuestas por la autoridad judicial competente, con el objetivo de recabar mayores elementos probatorios vinculados a la causa.

Los resultados fueron más que efectivos, lograron establecer y proceder contra el presunto autor del hecho y una persona vinculada como partícipe, además del secuestro de documentación de interés para la investigación, entre ellas cédulas de identificación vehicular y documentación relacionada con la operación de compra-venta del rodado.

Asimismo, intervino personal del Departamento Criminalística, quienes realizaron las tareas técnicas correspondientes sobre los elementos secuestrados, garantizando su correcta preservación.

Desde la Policía destacaron que los resultados obtenidos fueron producto del rápido accionar policial, la comunicación directa y el trabajo coordinado entre las distintas divisiones de investigaciones, junto con el apoyo operativo del Comando Radioeléctrico y la labor técnica del personal de Criminalística, lo cual permitió avanzar de manera significativa en el esclarecimiento del hecho investigado.