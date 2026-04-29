Violencia en Cutral Co: un hombre fue apuñalado y no quiso denunciar

El hecho ocurrió el martes en horas de la noche, en la intersección de calles Tucumán y Roca. La Policía ya investiga el hecho.

Un nuevo hecho de violencia preocupa en Cutral Co luego de que un hombre fuera apuñalado en medio de la calle. La reticencia de la víctima, que se encuentra fuera de peligro, apunta a un posible ajuste de cuentas.

Según informó el portal La Voz del Neuquén, el nuevo hecho de violencia se registró el martes por la noche, pasadas las 20:20, en la intersección de calles Tucumán y Roca . De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima -un hombre mayor de edad- caminaba por ese sector cuando, de un momento a otro, fue abordado por al menos dos personas, una de las cuales le asestó una puñalada directa hacia su pecho, aprovechando el factor sorpresa.

El herido quedó tirado en la calle tras la huida de los agresores, visiblemente lastimado y sin posibilidad de movilizarse para pedir ayuda. Afortunadamente, su presencia fue advertida por otro hombre, un vecino ajeno a la situación que caminaba por la zona y se topó con la víctima, que intentaba como podía pedir ayuda.

Policia cutral co

El testigo dio aviso inmediato a la Policía: un patrullero se acercó al lugar y tras constatar la información, los efectivos pidieron la presencia de una ambulancia del hospital local para trasladar a la víctima y brindarle atención médica urgente. En pocos minutos, el hombre fue ingresado al Hospital Complejidad VI.

La hipótesis más sólida

En las últimas horas se conoció que gracias a la rápida atención recibida, la víctima se encuentra estable y fuera de peligro. Al parecer los médicos también constataron la presencia de lesiones en sus manos, que serían lesiones defensivas sufridas al intentar protegerse de su atacante.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas de la agresión, pero por las características del hecho se inició una investigación de oficio. Se relevó el sector en busca de cámaras y testigos del hecho de violencia.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, se supo que, curiosamente, al ser entrevistado por efectivos policiales en el centro de salud, el herido se mostró reacio a brindar detalles del hecho o decir si conocía a los agresores. En este sentido, fue invitado a realizar una denuncia una vez recibida el alta, pero el hombre habría negado esta posibilidad.

Las características del hecho sumadas a la reticencia de la víctima inmediatamente hacen pensar en un ajuste de cuentas entre personas del ambiente delictivo, un hecho lamentablemente frecuente en la comarca petrolera, aunque todo es materia de investigación.

Apuñaló a un hombre tras discutir y la víctima murió

En marzo pasado, un hombre que apuñaló a otro tras una discusión en el barrio Toma 7 de Mayo fue acusado por la fiscalía por el delito de homicidio, dado que la víctima murió cinco días después de la agresión.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry reformularon este jueves los cargos contra un hombre, identificado como "P.D.S.", a quien ahora le atribuyen haber cometido un homicidio, luego de que la víctima a la que había atacado muriera como consecuencia de la herida que le provocó en enero pasado.

La reformulación se realizó a partir de la incorporación del informe de autopsia a la investigación, que permitió confirmar la relación entre la lesión provocada y el fallecimiento. Hasta el momento, el hecho estaba calificado como lesiones gravísimas.

Agustina Harry, asistente letrada- Guadalupe Inaudi, fiscal del caso

Según la teoría del caso, el 25 de enero, alrededor de la 1 de la madrugada, el imputado se presentó en el domicilio de la víctima, Juan Carlos Barrera, ubicado en el barrio Toma 7 de Mayo de la ciudad de Neuquén. Tras golpear el portón e ingresar al patio delantero, mantuvo una breve discusión con el hombre y luego lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida en el tórax.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Heller y luego al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta que murió el 30 de enero.