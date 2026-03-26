Apuñaló a un hombre tras discutir y quedó acusado de homicidio tras la muerte de la víctima

La fiscalía reformuló cargos en las últimas horas contra el presunto responsable de un homicidio. Se trata de un hombre que apuñaló a otro tras una discusión en el barrio Toma 7 de Mayo. La víctima murió cinco días después de la agresión.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry reformularon este jueves los cargos contra un hombre, identificado como "P.D.S." , a quien ahora le atribuyen haber cometido un homicidio, luego de que la víctima a la que había atacado muriera como consecuencia de la herida que le provocó en enero pasado.

La reformulación se realizó a partir de la incorporación del informe de autopsia a la investigación, que permitió confirmar la relación entre la lesión provocada y el fallecimiento. Hasta el momento, el hecho estaba calificado como lesiones gravísimas.

Según la teoría del caso, el 25 de enero, alrededor de la 1 de la madrugada, el imputado se presentó en el domicilio de la víctima, Juan Carlos Barrera, ubicado en el barrio Toma 7 de Mayo de la ciudad de Neuquén. Tras golpear el portón e ingresar al patio delantero, mantuvo una breve discusión con el hombre y luego lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida en el tórax.

Agustina Harry, asistente letrada- Guadalupe Inaudi, fiscal del caso

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Heller y luego al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta que murió el 30 de enero.

De acuerdo a la acusación fiscal, el informe forense determinó que la lesión de arma blanca con compromiso cardíaco fue el hecho inicial que derivó en una serie de complicaciones médicas que finalmente provocaron la muerte.

Continuará detenido

Por estos hechos, la fiscalía le atribuyó al imputado el delito de homicidio simple, en carácter de autor.

Además, las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron prorrogar la detención domiciliaria que el acusado viene cumpliendo, al sostener que persisten los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga, que se ve incrementado por la gravedad del hecho y la pena en expectativa.

El juez de garantías que intervino en la audiencia, Raúl Aufranc, tuvo por reformulados los cargos y resolvió prorrogar la detención domiciliaria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso reforzar la medida mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico, mientras continúan los controles policiales periódicos.

Comisaria 18 Gran Neuquen Sur Sebastian Fariña Petersen

Allanamiento al acusado

En el comienzo de la investigación, las fuerzas de seguridad lograron dar con el imputado en las inmediaciones gracias a las declaraciones de testigos.

Horas más tarde, la Policía, junto al personal del Departamento de Criminalística, realizó la inspección del lugar del hecho. En la escena de la agresión secuestraron elementos con manchas de sangre, que posteriormente serán analizados.

Además, en el marco de la investigación, se realizó un allanamiento urgente que arrojó resultados positivos. Durante la diligencia se secuestraron armas blancas presuntamente vinculadas al ataque y otros elementos de interés para la causa.

En pleno procedimiento, se descubrió la presencia de plantas de cannabis sativa, por lo que rápidamente intervino el Departamento Antinarcóticos. En total, se secuestraron 27 plantas, que quedaron bajo resguardo judicial por infracción a la ley de estupefacientes.