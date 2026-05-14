Fue en Trelew. La pena original, dispuesta en juicio por jurados, era de 18 años. La Cámara Penal la disminuyó y la corte provincial respaldó esa decisión.

Confirman la reducción de la condena a un hombre que mató a su inquilino y lo enterró en el patio.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut confirmó la reducción de la condena aplicada a Jesús Alberto Ralinqueo, un hombre de Trelew que fue hallado culpable de asesinar y enterrar en el patio de una casa a Marcelo Roberto Palavecino, quien era su inquilino.

La condena original contra Ralinqueo por el crimen cometido en 2023 había sido de 18 años de prisión, pero la Cámara en lo Penal luego la redujo a 16 años.

Ahora, en una sentencia firmada por los ministros Andrés Giacomone, Mario Vivas, Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y Javier Raidan, el máximo tribunal provincial ratificó lo actuado por la Cámara, de modo que serán 16 años los que deberá purgar el imputado.

Trelew: una causa y tres sentencias

La revisión de la pena es una instancia obligatoria que prevé la Constitución de Chubut para este tipo de casos.

En la primera instancia de la causa, en diciembre de 2024, Ralinqueo fue declarado culpable en un juicio por jurados, del delito de homicidio simple.

La vivienda de Trelew donde hallaron el cadáver de Marcelo Palavecino.jpg La vivienda donde hallaron el cadáver de Palavecino, en Trelew.

Posteriormente, en junio de 2025, la Cámara revisó el caso y confirmó la responsabilidad del acusado pero le aplicó una pena menor, que ahora quedó firme con el fallo del STJ.

Según se pudo reconstruir durante la investigación y el juicio llevado a cabo en 2024, entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2023, Ralinqueo, dueño de un inquilinato en el barrio Don Bosco de la ciudad de Trelew, mató a cuchillazos en el rostro y en el cuello a Palavecino, un vendedor ambulante de 50 años de edad que le alquilaba una habitación.

Después, ocultó el cuerpo en una fosa que cavó y, luego de tirar allí a su víctima, cubrió con cemento.

Así cayó el homicida

Fue un amigo de la víctima quien se comunicó con una de las hermanas de Palavecino para decirle que hacía varios días que no lo veía, y le pidió autorización para hacer una denuncia por desaparición.

A su vez, la hermana hizo otra denuncia en Buenos Aires, ante la Justicia Federal. A partir de eso, intervino personal de la División Búsqueda de Personas y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Trelew.

Cuando los investigadores llegaron a Ralinqueo, el hombre nunca dio información precisa sobre su inquilino, lo cual despertó sospechas en los policías que trabajaban en el caso.

Marcelo Palavecino, asesinado en Trelew en 2023 Marcelo Palavecino, asesinado en Trelew en 2023.

A partir de averiguaciones en el barrio y trabajo de campo, la Fiscalía y la Policía fueron cerrando el círculo sobre el acusado.

En un peritaje realizado a su teléfono celular, dieron con una foto que fue crucial para terminar de incriminarlo y para encontrar el cuerpo de la víctima, un mes después de las denuncias de desaparición.

La imagen mostraba un árbol en el inquilinato de Ralinqueo en Trelew, que había sido podado el día anterior al del allanamiento ordenado por la justicia.

Las ramas que le cortaron a ese árbol estaban depositadas en un montículo en el patio, ocultando el lugar donde el propietario de la vivienda había cavado la fosa donde enterró a Palavecino, la que luego cubrió con cemento.