Iba a trabajar en moto, un jubilado de 82 años lo chocó de frente y murió: tenía 26 y una hija pequeña

Testigos contaron que el conductor de una Subaru se tiró a pasar por la mano contraria. El joven acababa de comprarse su primer auto, pero no lo podía usar.

Iba a trabajr en moto, un jubilado de 82 años lo chocó de frente y murió: tenía 26 y una hija pequeña.

Joel Gatica tenía 26 años, una hija de apenas uno y tres meses, y un trabajo al que llegaba en moto todos los días. Hasta que lo sorprendió un accidente en el que, como todo indica, no tuvo ninguna responsabilidad .

Este martes 5 de mayo de 2026 a la mañana, cuando se dirigía al Aeropuerto de Trelew, donde prestaba servicios de limpieza, una rural Subaru que se pasó al carrill contrario lo chocó de frente en el acceso norte de la ciudad. Murió en el lugar.

La tragedia ocurrió alrededor de las 8:30 sobre la ruta 3 , a la altura del acceso norte de la ciudad de Chubut .

El comisario Diego Correa, titular de la Seccional Segunda, confirmó que se trató de un choque frontal.

Según indicaron a la policía los testigos presentes, la Subaru se habría pasado a la mano contraria para sobrepasar a otros vehículos, impactando de lleno contra la moto que Joel conducía en dirección a Puerto Madryn.

El conductor del automóvil, un hombre de 82 años oriundo de Trelew, no sufrió heridas de gravedad pero fue trasladado al Hospital Zonal de Trelew por precaución.

Personal de Criminalística trabajó en la escena para determinar las causas del accidente. Un fiscal también se hizo presente en el lugar para supervizar el inicio de la investigación del accidente, que sigue en curso.

La ruta fue cortada temporalmente en la mano hacia Puerto Madryn.

“Lo único que hacía era trabajar”

"Era una persona que lo único que hacía era trabajar y ocuparse de su hija, que tiene un año y tres meses", le dijo Belén, hermana del joven fallecido, a ADNSUR pocas horas después de la tragedia.

“Era el consentido de la madre, hermano del medio en una familia de seis, que se pasaba los fines de semana jugando al fútbol y no salía de joda”, lo definió la joven que ahora tiene que despedirlo.

Un pedido al conductor de 82 años

Belén denunció que múltiples testigos se pusieron en contacto con la familia para contarles lo que vieron.

"Nos dijeron que venía zigzagueando y pasando autos a toda velocidad", aseguró la joven.

También especuló con que la avanzada edad del conductor de la Subaru será un factor determinante en la investigación judicial que ya está en marcha. Y se lamentó.

"Es un adulto mayor, de 82 años, que ya vivió toda una vida. Él pudo disfrutar su vida todos sus años, pero andaba como loco al volante y se llevó a mi hermano", lamentó.

Tenia 26 años, iba a trabajar en moto, un jubilado de 82 lo chocó de frente y murió - trelew Joel murió en el lugar del accidente, en el acceso norte a Trelew: iba al aeropuerto, donde hacía tareas de limpieza.

La joven fue directa en su reclamo. "Queremos que se haga cargo de lo que hizo y que por lo menos tenga la decencia de venir y dar las condolencias”, aseguró.

“Así como andaba manejando a toda velocidad y sabía que se podía llevar una vida, que tenga la decencia y el coraje de venir y pedir perdón", agregó.

Avanzada la tarde de este martes, su familia seguía esperando que le entregaran los restos de Joel para poder despedirlo.

El primer auto que nunca pudo usar

Belén contó un detalle que resume la crueldad del destino de su hermano.

Joel había comprado su primer auto hacía menos de un mes. No lo había podido utilizar porque aún no tenía el carnet de conducir. Por eso, una vez más eligió ir a trabajar en moto.

"Mi sobrina quedó sin su papá, nadie le va a devolver a su papá", se lamentó Belén, que también es madrina de la niña.