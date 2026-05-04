Murió un policía que escoltaba un traslado de órganos: chocó su moto contra un auto en Rosario

El suboficial Gustavo Velozo tenía 23 años y apenas un año en la fuerza. Un joven de 19 quedó imputado.

Murió un policía que escoltaba un traslado de órganos: chocó su moto contra un auto

Un policía de 23 años murió el domingo en Rosario tras chocar con su motocicleta contra un automóvil mientras participaba de un operativo de traslado de órganos . El suboficial Gustavo Velozo , de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, escoltaba un móvil sanitario que llevaba órganos ablacionados hacia el aeropuerto cuando se produjo el choque fatal.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6 de la madrugada del domingo en la intersección de avenida Pellegrini y Balcarce , frente a los Tribunales provinciales de la ciudad de Rosario. Según el parte oficial, la moto de Velozo colisionó con un automóvil Volkswagen Gol conducido por Valentín R. G. , de 19 años.

Tras el impacto, el suboficial fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) . El diagnóstico inicial determinó que sufría fractura expuesta en la extremidad derecha y una hemorragia con compromiso del pulmón derecho. Quedó internado en terapia intensiva, pero a las 21.15 del mismo día se produjo su fallecimiento.

Hospital HECA Rosario

Escoltaba un traslado de órganos desde el Hospital Provincial

La ambulancia que Velozo acompañaba trasladaba órganos ablacionados en el Hospital Provincial de Rosario con destino al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. El operativo de donación de órganos, según informaron fuentes oficiales, pudo concretarse pese a la tragedia.

El conductor del Volkswagen Gol, Valentín R. G., de 19 años, quedó imputado por homicidio culposo en siniestro vial tras el choque que le costó la vida al uniformado.

Gustavo Velozo llevaba apenas un año en la fuerza policial. Había ingresado el 17 de febrero de 2025 y era oriundo de Las Garzas, una localidad del departamento General Obligado, ubicada a unos 470 kilómetros al norte de Rosario.

Muerte Policia Rosario (2)

Su muerte conmovió a sus colegas y a su comunidad de origen. El caso pone nuevamente en el centro del debate las condiciones en que los efectivos policiales realizan operativos de escolta vial, especialmente en horarios nocturnos y bajo la presión de misiones de alta urgencia médica como los traslados de órganos para trasplante.

Los traslados de órganos implican una carrera contra el tiempo: cada minuto cuenta para preservar los tejidos y garantizar que lleguen a destino en condiciones. Por eso los operativos de escolta policial suelen realizarse a alta velocidad, lo que incrementa los riesgos en la vía pública, especialmente de madrugada.

El fallecimiento de Velozo se suma a una serie de siniestros viales que en los últimos meses han involucrado a personal policial en servicio en distintos puntos del país. La causa quedó en manos de la Justicia rosarina, que deberá determinar las responsabilidades en la colisión.