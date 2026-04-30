Un hombre viajó acostado sobre una chapa en plena ruta: el polémico video

Rápidamente se viralizó en redes sociales este impactante momento que causó temor entre los conductores.

Un impactante episodio se registró en plena ruta, cuando un hombre viajó acostado sobre una chapa en una camioneta. La escena fue registrada por otro conductor que transitaba por la zona y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes del momento muestran como el hombre permanecía recostado sobre los materiales de construcción mientras el vehículo avanzaba por la autopista de la provincia.

Todo ocurrió en la autopista Santa Fe- Rosario, a la altura del ingreso de la capital provincial. Según se pudo constatar a través de las imágenes, la persona aparentaba intentar evitar que las chapas de zinc se desprendieran durante el traslado, una maniobra que expuso tanto su vida como la de los demás automovilistas que circulaban por la vía.

La maniobra generó gran preocupación entre los conductores, ya que cualquier movimiento brusco o desprendimiento de la carga podría haber provocado un accidente de gravedad en una de las principales vías de circulación de la región.

El video de la peligrosa maniobra en plena ruta

La falta de medidas básicas de seguridad encendió las alarmas y generó una ola de críticas.

El episodio reavivó el debate en redes sociales sobre las conductas imprudentes al volante y el traslado irregular de materiales en rutas y autopistas del país, situaciones que se producen, con frecuencia, sin medidas mínimas de seguridad.

Imprudencia al volante: un hombre viajó agarrado a una chapa en plena autopista Santa Fe-Rosario

Especialistas en seguridad vial advierten que transportar carga sin la debida sujeción ya representa una infracción grave. A eso se suma, en este caso, la presencia de una persona sobre los materiales transportados, lo que agrava aún más la situación.

La legislación es clara: los objetos deben estar correctamente asegurados y nunca pueden poner en riesgo a terceros ni a quienes viajan en el vehículo.

Lo detuvieron por realizar maniobras peligrosas en la ruta, pero tenía todas las infracciones

Un hombre que conducía una camioneta fue interceptado en plena ruta cuando realizaba maniobras peligrosas, pero cuando lo detuvieron pudieron constatar que tenía innumerables infracciones que sorprendieron a las autoridades.

Este fin de semana se llevó a cabo un operativo de control en la ruta provincial 11 que terminó con la detención de una camioneta que circulaba en condiciones irregulares a la altura de Chapadmalal, en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires.

El vehículo fue captado mientras haciendo maniobras peligrosas para el tránsito, por lo que inspectores pidieron que detenga su marcha. Cuando una de las inspectoras le pidió la respectiva documentación, pudieron observar que el hombre tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad, no tenía seguro ni la verificación técnica vehicular (VTV), entre otras faltas.

camioneta maniobras ruta 11

"Tenés todas las infracciones": todas las faltas del conductor en la Ruta 11

Pese a que el sobrepaso fue el motivo por el que lo obligarían a detenerse al conductor de la camioneta en la banquina, no fue el único. El rodado también circulaba con una carga sobresaliente, sin la correspondiente señalización, sin correas de seguridad exigidas y tampoco contaba con la chapa patente. Cabe resaltar que tampoco tenía las luces de posición encendidas.

"Todo mal. También circulás sin seguro, tenés todas las infracciones", le dijo la agente de Transporte al conductor. A raíz de todos estos incumplimientos, la inspectora le indicó que "la licencia va a quedar retenida en el Juzgado de Faltas de Mar del Plata", previo a labrar las actas correspondientes a las infracciones.