Llega el frío intenso: heladas, vientos de 100 km/h y el impacto de una fuerte nevada en la Patagonia

El cambio de tiempo se sentirá durante el fin de semana largo, con bajas temperaturas y precipitaciones-. A qué zonas afectará el intenso frío.

Una masa de aire frío avanza sobre el país y provocará un marcado descenso de las temperaturas, con heladas extendidas en varias regiones. El fenómeno llega acompañado de viento intenso y lluvias muy localizadas, pero se advierte sobre una fuerte nevada que impactará en una localidad patagónica.

Según precisó el sitio especializado Meteored, este cambio responde al desplazamiento de un sistema frontal de sur a norte, que empieza a modificar las condiciones en distintas regiones.

Algunas zonas recibirán precipitaciones, y otras quedarán bajo un patrón más seco, con impacto directo en la temperatura- que podría alcanzar bajo cero - y en la actividad agropecuaria.

El comportamiento del clima muestra una clara diferenciación regional. Durante el jueves, las precipitaciones quedarán prácticamente restringidas al sur de la cordillera patagónica, con acumulados elevados en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Clima Nublado frio 04 El frío extremo se hace sentir en Ushuaia, donde las nevadas transforman el paisaje urbano. Claudio Espinoza

En el resto del país, el panorama será distinto. La mayor parte del territorio no registrará lluvias relevantes, con apenas eventos débiles en el extremo norte. Para el viernes, el foco se trasladará hacia el noreste argentino, donde provincias como Misiones y Corrientes podrían recibir acumulados de entre 40 mm y 60 mm.

En tanto, la provincia de Buenos Aires y gran parte del centro del país mantendrán un escenario seco. Durante el sábado y domingo, la actividad se debilita aún más y queda limitada al extremo norte, con registros bajos.

Este esquema responde a la dinámica de un sistema frontal en transición estacional, donde comienzan a imponerse irrupciones de aire más frío y seco, reduciendo la presencia de lluvias en amplias regiones productivas.

El avance del frío y las heladas en la Patagonia

El cambio más marcado llegará con la temperatura. Entre jueves y viernes, las condiciones se mantendrán relativamente estables, con máximas elevadas en el norte argentino, entre 26 °C y 30 °C, y valores moderados en el centro del país.

A partir del sábado, se producirá un descenso generalizado. En el centro, las mínimas oscilarán entre 8 °C y 12 °C, mientras que en la Patagonia se ubicarán entre -4 °C y 4 °C, lo que favorecerá la aparición de heladas de moderada a fuerte intensidad.

El domingo se perfila como la jornada más fría del período, con máximas que en el centro del país no superarán los 20 °C. Incluso el norte registrará un retroceso térmico, en línea con el avance de la masa de aire frío.

Este escenario impacta especialmente en el sector agropecuario, donde las heladas pueden afectar cultivos y modificar el ritmo de producción en varias zonas.

Vientos de más de 100 km/h y una fuerte nevada en la Patagonia

En paralelo al descenso térmico, la Patagonia enfrentará varios días con viento intenso, producto de un fuerte gradiente de presión. En sectores de Chubut, las ráfagas podrían superar los 100 km/h, generando condiciones adversas para la circulación.

lluvia y nieve

El fenómeno más relevante se concentra en el extremo sur. En Ushuaia, se espera un escenario propicio para nevadas persistentes, con temperaturas muy bajas y acumulados que podrían ser importantes hacia el feriado del 1 de mayo.

"Es altamente probable que Ushuaia tenga condiciones de nieve extendiéndose al viernes 1 de mayo, recién mejorando hacia la noche. Es posible también que el acumulado de nieve resulte relevante en esa zona", advirtieron desde Meteored.

La combinación de aire frío, humedad y circulación del sudoeste configura un contexto típico para este tipo de eventos. Las nevadas podrían extenderse durante varias horas e incluso continuar hacia el viernes, con mejora recién hacia la noche.

En otras localidades patagónicas, como Río Gallegos, Bariloche o Comodoro Rivadavia, el frío se hará sentir con máximas bajas y fuerte presencia de viento.

El panorama general muestra un cambio claro en las condiciones meteorológicas, con un fin de semana largo marcado por el frío, las heladas y la posibilidad de nieve en el sur del país.