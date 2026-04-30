La actual presidenta del Concejo Deliberante se hará cargo del Ejecutivo de forma interina hasta 2027, tras la renuncia de Luis Bertolini.

Quién es Malena Resa, la mujer que se hará cargo de la intendencia en Plottier

La ciudad de Plottier vive horas de definiciones políticas tras confirmarse que Malena Resa asumirá la intendencia de manera interina para completar el mandato 2023-2027. La actual titular del Concejo Deliberante llega al sillón municipal luego de la renuncia definitiva de Luis Bertolini , quien ya se encontraba suspendido por el cuerpo legislativo debido a una investigación por presuntas irregularidades en su gestión.

Resa, quien ha sabido construir un perfil propio dentro del complejo mapa político local, asume el desafío de normalizar institucionalmente la ciudad en un contexto de fuerte tensión política.

La trayectoria de Malena Resa en la gestión pública comenzó bajo el ala de Andrés Peressini , donde ganó visibilidad como la principal impulsora de la Escuela Municipal de Idiomas , uno de los proyectos más emblemáticos de aquel ciclo y que hoy continúa vigente con muchos vecinos y vecinas de la ciudad aprendiendo idiomas de manera gratuita.

Posteriormente, desempeñó su rol como concejala durante la gestión de Gloria Ruiz. Fue en ese periodo donde Resa terminó de tejer sus vínculos territoriales, los cuales consolidó con el lanzamiento de su propio sello político, Construcción Ciudadana, marcando una distancia estratégica que le permitió posicionarse como una figura de consenso en el Concejo Deliberante.

Malena Resa Plottier (1)

Referencia territorial y recambio legislativo

Quienes conocen de cerca su armado político destacan que Resa es una referente "con calle". Su presencia constante en barrios, escuelas y clubes, sumada a su disposición para el diálogo directo con los vecinos, le otorgó el respaldo necesario para liderar el cuerpo legislativo en momentos críticos.

El camino hacia la presidencia del Concejo —y ahora hacia la Intendencia— se terminó de despejar tras la salida de Claudia Namuncurá, edil que originalmente respondía a Luis Bertolini y presidió el legislativo municipal durante el primer año de gestión.

El año pasado Resa presidió el Concejo Deliberante, cargo que se renueva año tras año. Y en febrero pasado, tras algunas tras una jornada de caos y polémica que terminó con un cuarto intermedio en la sesión preparatoria, logró ser renovada en ese cargo.

Malena Resa Plottier (3)

Este movimiento permitió a Resa encabezar el recambio legislativo y, por decantación institucional, quedar en la línea de sucesión directa ante la caída de Bertolini.

Ahora, Resa deberá afrontar el reto de conducir los destinos de Plottier hasta el final del mandato.