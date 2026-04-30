Policiales
La Mañana Sindicato de Petroleros Privados

Murió un petrolero en un grave accidente de tránsito camino al acto por el Día del Trabajador

El choque fatal ocurrió este jueves al mediodía en la Ruta 17. El acto del Sindicato de Petroleros en Rincón de los Sauces quedó suspendido.

Murió un petrolero en un grave accidente de tránsito camino al acto por el Día del Trabajador

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 17 cerca de Plaza Huincul. Como consecuencia del siniestro, murió un trabajador petrolero que circulaba en una camioneta en dirección a un acto de festejo por el día del trabajador organizado por el Sindicato de Petroleros.

En tanto, se confirmó que otro petrolero que viajaba como acompañante resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Por su parte, debido a la pérdida humana se anunció la suspensión del acto por el 1° de mayo que estaba previsto realizarse en el polideportivo de Rincón de los Sauces.

Noticia en desarrollo

