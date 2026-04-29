Detuvieron a una maestra por abusos y maltrato a 18 nenes de jardín

La docente fue apartada de su cargo tras denuncias por golpes, tirones de pelo y tocamientos a nenes de 3 y 4 años.

Un grave caso generó conmoción en la comunidad educativa de Córdoba , en España, luego de que una docente fuera detenida por la Policía Nacional , acusada de maltratar a 18 niños de nivel inicial, de entre tres y cuatro años, en un establecimiento público de esa ciudad.

Tras el procedimiento, la maestra recuperó la libertad , aunque quedó imputada en la causa. De manera preventiva, fue apartada de sus funciones mientras avanza la investigación judicial, en una medida orientada a resguardar a los alumnos y garantizar el desarrollo del proceso.

El arresto se concretó el pasado 12 de marzo , a partir de una serie de denuncias presentadas por las familias de los menores. Según trascendió, los relatos de los chicos coincidían en distintos episodios ocurridos dentro del aula, lo que llevó a los padres a acudir a la Justicia.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, confirmó que la suspensión cautelar fue impulsada por el servicio de inspección educativa de Córdoba, en el marco de los protocolos vigentes ante situaciones de esta naturaleza.

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Relatos que encendieron la investigación

De acuerdo a las presentaciones judiciales, los padres señalaron que sus hijos describieron situaciones de maltrato reiteradas. Entre los hechos mencionados, indicaron que la docente los habría dejado encerrados en el baño sin luz en momentos de angustia.

También se denunciaron conductas como tirones de pelo, pellizcos y golpes en distintas partes del cuerpo. Estos testimonios, coincidentes entre varios de los menores, fueron clave para avanzar con la intervención de las autoridades.

En algunas de las denuncias, además, se incluyeron acusaciones sobre conductas inapropiadas de mayor gravedad, como tocamientos en partes íntimas de los niños, lo que profundizó la preocupación y aceleró la actuación judicial y administrativa.

Impacto en los niños y cuestionamientos

Según informó el diario Córdoba, varios de los chicos afectados presentan secuelas emocionales tras los episodios denunciados. Entre los cambios observados por las familias se encuentran situaciones de miedo, angustia y rechazo a asistir a la escuela.

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En paralelo, algunos padres plantearon la posibilidad de que la docente atravesara problemas de salud mental, aunque este punto forma parte de la investigación y deberá ser determinado mediante peritajes correspondientes.

El caso también generó cuestionamientos hacia la institución educativa. Las familias señalaron que, en una primera instancia, no habrían recibido la contención esperada por parte de las autoridades del establecimiento, lo que incrementó el malestar.

Esta situación derivó en un debate interno sobre los mecanismos de prevención y actuación ante denuncias de este tipo, así como sobre la necesidad de reforzar los controles y protocolos de protección dentro del ámbito escolar.

Investigación en curso y medidas preventivas

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, que ya recibió las actuaciones policiales y las denuncias correspondientes. La docente continúa en libertad con cargos, aunque sin ejercer su actividad mientras se esclarecen los hechos.

Desde la Junta de Andalucía explicaron que la suspensión cautelar se aplica de manera automática cuando existen indicios de conductas incompatibles con la función docente, especialmente cuando interviene la Justicia.

El avance de la investigación será determinante para establecer responsabilidades y reconstruir lo ocurrido. Mientras tanto, el caso mantiene en alerta a la comunidad educativa, que reclama respuestas concretas y medidas que garanticen la seguridad y el bienestar de los niños en el entorno escolar.