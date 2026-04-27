Qué dijo Esteban Andrada tras la impactante piña a un rival en España

El arquero emitió un mensaje a través de las redes del club ofreciendo sus disculpas por el hecho violento que protagonizó.

Esteban Andrada fue protagonista de un escándalo en España cuando explotó contra un rival dándole una piña inesperada que estremeció a todo el mundo y por el cual podría recibir una importante sanción tanto interna como externa. Con ese panorama presentado, al arquero emitió un mensaje a través de las redes sociales explicando lo sucedido.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”, comenzó diciendo en un video publicado por el club Real Zaragoza mostrando su arrepentimiento. En su descargo afirmó también que se trató de una situación que va en contra de su perfil durante la carrera profesional: "A lo largo de mi carrera he tenido solo una expulsión, por tocarla con la mano afuera del área. Pueden ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma".

Por otra parte, afirmó: "No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera”. A su vez, en el cierre de su mensaje, sumó: “Le quiero pedir perdón a Pulido porque somos colegas... me desconecté y aquí estoy para acatar las consecuencias que diga LaLiga”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealZaragoza/status/2048514611498885248&partner=&hide_thread=false Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Qué dijeron el DT y el capitán del equipo por lo sucedido

Por su parte, tanto el capitán Francho Serrano como el entrenador David Navarro se disculparon por la situación que ocurrión en el duelo ante Huesca: “Les quiero pedir disculpas a todo el mundo por lo que ha visto. Evidentemente hay líneas que no se pueden traspasar. Da igual lo que haya pasado en el partido. No como profesionales, sino como seres humanos. Lo mejor que podemos hacer es pedir disculpas y no darle vueltas, porque cualquier argumento que se quiera dar va a parecer una excusa y aquí no hay ninguna. He hablado con él (Andrada) porque además es un tipo tranquilo. Ya está. Insisto, él tiene su argumento pero hay líneas que no podemos traspasar", dijo el DT.

El comunicado completo del club

“En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival.

Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás.

Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible.

Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".