Tras el último faltazo, formularán cargos a Luis Bertolini este lunes: ¿De qué lo acusan?

Este lunes se concretará la audiencia contra el intendente de Plottier. La Fiscalía pedirá la prisión domiciliaria.

El intendente de Plottier, Luis Bertolini , finalmente será acusado este lunes tras el faltazo del pasado 13 de abril, día en que estaba prevista la audiencia de formulación de cargos y que fue reprogramada para este lunes a las 8.30.

Luego de una investigación que se inició a inicios de este año tras la denuncia de una vecina por supuestas irregularidades en la gestión municipal de Plottier, el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputará al jefe comunal por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público .

El pedido de esta audiencia había sido realizado por la fiscalía de Delitos Económicos, a través de la fiscal del caso, Rocío Rivero , bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli .

Hace dos semanas, Bertolini elevó a la Justicia un certificado médico por un padecimiento gastroenterológico, por lo que sus abogados, Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez solicitaron la reprogramación.

audiencia bertolini (4)

Finalmente la jueza de Garantías Carina Álvarez resolvió postergar la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y otras dos particulares.

De acuerdo con la investigación que impulsa el fiscal jefe Pablo Vignaroli, los hechos están vinculados a un presunto direccionamiento de contrataciones dentro del municipio. Según la acusación, desde el inicio de la gestión -entre enero de 2024 y marzo de 2026- se implementó un sistema destinado a favorecer a una empresa privada que resultó adjudicataria en la mayoría de los procesos y que uno de sus propietarios es familiar de la subsecretaria de Hacienda.

Pedido de prisión domiciliaria

El fiscal Pablo Vignaroli confirmó que solicitará la prisión domiciliaria para Bertolini. Según contó a LM Neuquén, tenía previsto solicitar la medida hace dos semanas, pero no pudo hacerlo por la postergación de la audiencia.

“Nosotros íbamos a pedir la prisión domiciliaria, y eso no cambió”, sostuvo el fiscal en aquel momento, y detalló los fundamentos de la decisión que será planteada en audiencia. Según explicó, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para sostener que, en libertad y en funciones, Bertolini podría interferir en el avance de la causa.

El eje central del planteo está puesto en la capacidad del intendente -y de otros funcionarios bajo investigación- de seguir teniendo injerencia en el circuito administrativo municipal. “No podemos permitir que sigan manejando los expedientes”, afirmó Vignaroli, al tiempo que reveló que existen pruebas de que, incluso después del secuestro de documentación clave, se habrían continuado realizando pagos vinculados a esos mismos trámites.

audiencia bertolini (5)

Para el fiscal, este dato es particularmente grave porque evidencia que las decisiones administrativas no se detuvieron pese a la intervención judicial. “Eso demuestra que siguen teniendo poder e influencia”, indicó, y agregó que también hay testigos que dependen jerárquicamente de los funcionarios investigados, lo que podría condicionar sus declaraciones.

En este contexto, la prisión domiciliaria aparece como una herramienta para “neutralizar el riesgo”. Vignaroli fue enfático al señalar que el Ministerio Público Fiscal no puede solicitar el apartamiento del cargo del intendente, ya que esa es una facultad que corresponde a otros mecanismos institucionales. “No podemos pedirle a un juez que lo aparte del cargo, porque eso generaría un conflicto de poderes”, explicó.

La defensa de Luis Bertolini

El pasado martes, Luis Bertolini habló por primera vez luego de no presentarse a la audiencia de formulación de cargos en la causa que lo investiga.

En una entrevista con LM Neuquén, el jefe comunal defendió su accionar, negó haber cometido irregularidades y apuntó contra lo que consideró una “persecución política” que, según dijo, busca apartarlo de su cargo.

“Yo lo único que tengo es una notificación para formularme cargos y un informe de la pericia contable que recibí el 10 de abril, donde en ningún momento se habla de fraude ni se corrobora nada que me pueda imputar”, sostuvo Bertolini, al referirse al estado actual de la causa judicial.

Aniversario de Plottier - Bertolini (39) Claudio Espinoza

El intendente rechazó el pedido de prisión domiciliaria que adelantó pedirá el fiscal Vignaroli, bajo el argumento de riesgo de entorpecimiento de la investigación.

“No entiendo el intento de medidas de coerción de detenerme en mi domicilio. Creo que es una medida de persecución política”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la Municipalidad colaboró desde el inicio con la investigación: “En los allanamientos hemos ofrecido las puertas abiertas. Hay 160 expedientes secuestrados por la Fiscalía, lo que demuestra que no tenemos inconvenientes en brindar la información que haga falta”.