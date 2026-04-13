¿Dolor estomacal? Luis Bertolini no se presentó ante la Justicia y reprogramaron la audiencia

La audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, acusado de administración fraudulenta, y otras tres personas, se postergó varios días. Los detalles.

El intendente de Plottier, Luis Bertolini , no se presentó este lunes a la audiencia donde la Fiscalía pretendía formularle cargos en el marco de la investigación por posible administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La nueva fecha es el 27 de abril.

Bertolini elevó a la Justicia un certificado médico por un padecimiento gastroenterológico, por lo que sus abogados, Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez solicitaron una reprogramación para el 27 de abril, fecha en la que ya está citado uno de los dos particulares que también están involucrados en esta investigación.

Finalmente la jueza de Garantías Carina Álvarez resolvió postergar la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez y los dos particulares.

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De acuerdo con la investigación que impulsa el fiscal jefe Pablo Vignaroli, los hechos están vinculados a un presunto direccionamiento de contrataciones dentro del municipio. Según la acusación, desde el inicio de la gestión -entre enero de 2024 y marzo de 2026- se implementó un sistema destinado a favorecer a una empresa privada que resultó adjudicataria en la mayoría de los procesos y que uno de sus propietarios es familiar de la subsecretaria de Hacienda

Defensa

La subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, presentó media hora antes del inicio de la audiencia una nueva abogada defensora. Se trata de la abogada Melina Pozzer, quien aclaró que recién tomó el caso por lo que también aceptó la postergación solicitada por los abogados de Bertolini.

Los abogados Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez expusieron en la audiencia que recibieron el informe contable de los expedientes que fueron secuestrados en los allanamientos llevados adelante por la Fiscalía y que no encontraron ahí datos de "sobreprecios".

"En el informe que nos presentaron no existen sobreprecios, si existieran en el que tienen ellos, le vamos a pedir, por favor, que nos corran traslado para tener conocimiento y poder realizar nuestra defensa de manera eficaz", lanzó la defensa de Bertolini.

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El defensor Gómez aseguró después: "Esta audiencia que se pretende celebrar es una audiencia de suma y extrema gravedad institucional en la que los golpistas de hoy pretenden lograr lo que no lograron en las urnas".

Al hablar de "golpistas", el propio fiscal Vignaroli no tardó en responder y solicitó a la defensa que indicara a quién se estaba refiriendo. "Si se refiere a la Fiscalía me voy a ver obligado a hacer una denuncia en el Tribunal de Disciplina", aseguró.

El fiscal también aclaró que le llamaba la atención la descomposición estomacal de Bertolini luego de que el fin de semana difundiera videos en los que se lo veía de buen estado de salud y pidió a la jueza que lo visita un médico forense para constatar su estado de salud. Pedido que la jueza no aceptó y aclaró que con solo el certificado médico era suficiente.