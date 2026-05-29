Hotel Casino Magic se redefine como emblema de lujo: obtuvo la certificación Oro en gestión sustentable global

En el corazón neurálgico de la región con mayor dinamismo económico del país, la excelencia hotelera tiene un nombre indiscutido: Hotel Casino Magic.

Distinguido con la categoría de 5 estrellas, Hotel Casino Magic lidera un cambio de paradigma global bajo la gerencia de Maximiliano Rodríguez: demostrar que el máximo estándar de confort, la sofisticación y la responsabilidad ambiental no solo son compatibles, sino indisolubles.

A escasos minutos del Aeropuerto Internacional de Neuquén y posicionado como el aliado logístico del segmento corporativo impulsado por el auge de Vaca Muerta , el hotel se proyecta al mundo.

Con la consolidación del vuelo directo de LATAM Airlines hacia Santiago de Chile, el complejo ha adaptado su propuesta para satisfacer las demandas del huésped internacional más exigente.

Primer hotel 5 estrellas con ecoetiqueta nivel Oro en el sur argentino

Hotel Casino Magic de Neuquén ha marcado un hito histórico al ser galardonado con la Ecoetiqueta Nivel Oro del programa “Hoteles más Verdes” de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) — la máxima distinción ambiental del sector hotelero nacional.

El alcance de la certificación comprende: servicios de alojamiento, gastronomía, salones, recreativos y ocio.

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Reconocido por el Global Sustainable Tourism Council (GSTC) por alinearse con los criterios globales de turismo sustentable.

Pilares sustentables:

Eficiencia Energética: Automatización inteligente + 100% LED

Automatización inteligente + 100% LED Gestión Hídrica: Protocolos rigurosos de conservación del agua

Protocolos rigurosos de conservación del agua Economía Circular: Alianzas con recicladores locales, 0 plásticos de un solo uso

Alianzas con recicladores locales, 0 plásticos de un solo uso Proveedores Locales: Prioridad absoluta para reducir huella de carbono

Prioridad absoluta para reducir huella de carbono Movilidad Sostenible: Estaciones de carga EV (próxima inauguración).

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Habitaciones & Suites: refugios de elegancia y confort

Cada opción de alojamiento está diseñada bajo una estética moderna y funcional, garantizando espacios amplios, tecnología y total privacidad. Todo el establecimiento cuenta con políticas 100% libres de humo, Wi-Fi de alta velocidad sin cargo y climatización individual.

Oasis de bienestar de clase mundial

Piscina Climatizada & Solárium — disfrutable todo el año, con vista panorámica desde habitaciones superiores.

Circuito de Spa Completo — sauna seco tradicional, ducha escocesa y salas de masajes y tratamientos estéticos corporales.

Gimnasio de Última Generación — equipamiento de nivel internacional para mantener las rutinas de entrenamiento durante el viaje.

Seguridad Integral 24h — monitoreo con cámaras de alta tecnología y personal de seguridad permanente.

Servicio de Guardaequipaje — para disfrutar las instalaciones antes del check-in o después del check-out.

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Experiencia gastronómica inclusiva de alta gama

Seasons Restaurant. Restaurante insignia del predio. Su cocina de autor exalta los productos locales con técnica contemporánea. Comprometidos con la hospitalidad inclusiva, ofrece menú exclusivo para niños y, bajo petición, menús para dietas especiales.

Menú infantil exclusivo

Opciones celíacas

Vegano y vegetariano

Bajo en sodio

Certificado

Salón Rainbow: el epicentro de congresos y espectáculos internacionales

Consolidado como el centro de convenciones y eventos más grande e importante de Neuquén capital. Sede elegida para los simposios más influyentes de la industria energética, como el prestigioso.

Gracias a la alianza estratégica con la productora Fedorco Producciones y Suma Shows, el escenario recibe las giras de los artistas nacionales e internacionales más aclamados. Los huéspedes pueden adquirir estadía + acceso al show en un solo paso desde la plataforma digital.

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Sala de juegos de azar

Recientemente renovada con la tecnología de slots más avanzada de la industria y una pantalla gigante de alta definición para disfrutar partidos de fútbol y eventos deportivos internacionales con el máximo realismo y confort.