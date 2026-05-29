Empieza la votación para cambiar el nombre de la Avenida Mosconi: cuáles son las 10 opciones

La votación estará disponible a partir del próximo 1 de junio en la página web de la Municipalidad de Neuquén. ¿Qué opciones se pueden elegir?

A partir del próximo lunes 1 de junio comenzará el proceso participativo para que todos los vecinos y vecinas de Neuquén puedan elegir el cambio de nombre de la Avenida Mosconi . La votación estará disponible en la página web oficial de la Municipalidad de Neuquén y se extenderá hasta el 30 de junio.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, señaló en LU5 que “el intendente Mariano Gaido nos indicó llevar adelante un proceso participativo para que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan elegir, a través de una votación en la página web municipal, el nombre de esta importante obra” .

Explicó que estarán disponibles diez nombres propuestos por el sector privado y comerciantes de esa zona y que, además, quienes no se identifiquen con ninguna de las opciones podrán sugerir una nueva denominación.

Mosconi asfalto (1) Claudio Espinoza

La funcionaria destacó que el sistema estará habilitado desde el 1 hasta el 30 de junio y remarcó que el acceso será muy sencillo. “Solo hay que ingresar a la sección Proceso participativo nombre de la Gran Avenida, colocar el número de DNI y, si se tiene más de 16 años y domicilio en Neuquén, el sistema permitirá emitir el voto”, señaló. En esta línea, aclaró que cada persona podrá votar una única vez.

De Giovanetti explicó que, una vez finalizado el recuento, el nombre elegido se transformará en un proyecto de ordenanza que será enviado por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante para su tratamiento.

“Diseñamos esta herramienta junto con la secretaría de Modernización para que sea amplia, accesible e integral, garantizando que todos tengan la posibilidad de participar y ejercer su voto”, afirmó.

Avenida Mosconi - Asfalto (3) Claudio Espinoza

Los nombres disponibles

Gran Avenida Confluencia

Avenida Neuquén

Avenidas las Bardas

Avenida Limay

Avenida Pehuén

Avenida ingeniero Enrique Mosconi

Avenida del Comahue

Avenida Federal

Avenida Patagónica

Avenida Confluencia

¿Qué pasará con las calles colectoras?

Por otro lado, resaltó que el proyecto de ordenanza incluirá un aspecto fundamental: la preservación de los nombres de las calles colectoras. “Más allá de que dejen de ser corredores viales principales, Planas, Lastra, Félix San Martín y Perticone continuarán denominándose de la misma manera”, indicó.

En ese sentido, explicó que la medida busca evitar que los vecinos y vecinas frentistas deban realizar modificaciones en su documentación pública o privada.

Por último, De Giovanetti aseguró que “este proceso participativo es el broche de oro de esta gran obra que está llevando adelante el intendente Mariano Gaido con fondos propios y que, sin dudas, transformará la ciudad de Neuquén”.

Mosconi asfalto (15) Claudio Espinoza

La obra de la Gran Avenida avanza a piso firme. Ya quedó habilitada la circulación desde la calle Leales hacia el puente carretero Neuquen-Cipolleti.

También se restableció la circulación en el cruce de Chaneton. Las máquinas continúan operando en el tramo comprendido entre avenida Olascoaga y Chubut, entre Chubut y Bahía Blanca, y entre Bahía Blanca y Linares.

Desde Linares hasta Saturnino Torres, entre Saturnino Torres y Tronador, y entre Tronador y Paimún, se está finalizando la instalación de los cercos perimetrales.