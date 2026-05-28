Qué es la Luna Azul que aparecerá a fines de mayo y por qué será diferente

La segunda Luna llena del mes llegará acompañada por un fenómeno que alterará su apariencia habitual.

La Luna Azul del 31 de mayo coincidirá con una Microluna y se verá ligeramente más pequeña de lo habitual.

El calendario astronómico de mayo cerrará con un fenómeno poco habitual. El próximo 31 de mayo aparecerá una Luna Azul que además coincidirá con una Microluna , una combinación que hará que el satélite natural se vea más pequeño y menos brillante.

Aunque el nombre puede sugerir otra cosa, la Luna no cambiará de color. La expresión “Luna Azul” es simplemente una denominación popular utilizada para describir a la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, un evento relativamente raro debido a la duración del ciclo lunar.

La primera Luna llena de mayo ocurrió el día 1 y la segunda llegará el 31, algo posible porque el ciclo lunar dura aproximadamente 29 días y medio. Cuando una Luna llena aparece durante los primeros días del mes, todavía queda margen suficiente para que otra vuelva a producirse antes de que termine ese mismo período calendario.

Por ese motivo, el fenómeno del 31 de mayo recibirá el nombre de Luna Azul calendárica, que es la variante más conocida y popular de este tipo de eventos astronómicos.

La especialista en comunicación científica del Instituto de Astronomía de la UNAM, Brenda Arias, explicó que el término no tiene relación con el color real del satélite y que se trata solamente de una expresión tradicional utilizada para describir un fenómeno poco frecuente.

azul luna Aunque se la conoce como Luna Azul, el fenómeno no modificará el color real del satélite natural.

Los especialistas distinguen además dos tipos de Luna Azul: la calendárica y la estacional. La primera ocurre cuando un mismo mes registra dos Lunas llenas, mientras que la segunda aparece cuando una estación del año contiene cuatro Lunas llenas en lugar de tres. En esos casos, la tercera Luna llena de la estación recibe el nombre de Luna Azul estacional.

El sitio especializado Star Walk señala que el origen del término podría estar vinculado con la antigua frase inglesa “once in a blue moon”, utilizada históricamente para describir situaciones raras o excepcionales.

Por qué esta Luna se verá más pequeña de lo habitual

El fenómeno de mayo tendrá además otra particularidad astronómica: coincidirá con una Microluna. Eso significa que la Luna llena aparecerá cerca del punto más lejano de su órbita alrededor de la Tierra, conocido como apogeo. Como consecuencia, el satélite natural se percibirá ligeramente más pequeño y menos luminoso que durante otras fases de Luna llena.

La diferencia no suele ser extrema para la mayoría de las personas, aunque sí puede observarse con mayor claridad mediante fotografías astronómicas o comparaciones con otras lunas llenas registradas a lo largo del año.

El efecto es exactamente opuesto al de las llamadas superlunas, que ocurren cuando el satélite se encuentra más cerca de la Tierra y aparenta un tamaño mayor en el cielo nocturno.

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Qué impacto puede tener el fenómeno sobre la Tierra

Aunque en redes sociales suelen circular teorías exageradas alrededor de estos eventos, los especialistas remarcan que la Microluna no representa ningún riesgo para las personas ni provoca alteraciones extraordinarias sobre el planeta.

El principal efecto detectable aparece en las mareas, debido a que la Luna se encontrará más alejada de la Tierra durante el fenómeno. En esos casos, las mareas suelen ser levemente más débiles que las habituales, con diferencias aproximadas de unos cinco centímetros respecto de las llamadas mareas vivas normales.

Fuera de esas pequeñas variaciones, el fenómeno no altera el comportamiento humano ni produce consecuencias importantes sobre los seres vivos.

Para quienes disfrutan de la astronomía, en cambio, el evento sí representa una oportunidad ideal para observar el cielo nocturno y seguir uno de los fenómenos lunares menos habituales de los últimos años.