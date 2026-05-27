Martín Cirio reaccionó a la pelea del almacén de Neuquén: por cuál de las mujeres tomó partido

El famoso streamer comentó el video viral en FaraNews y apuntó a una sensación conocida por quienes trabajaron en atención al público.

La pelea entre una clienta y la empleada de una despensa del barrio Islas Malvinas de Neuquén sumó un nuevo capítulo y esta vez llegó al radar de Martín Cirio . El influencer reaccionó al video durante una emisión de FaraNews , donde analizó la escena con sorpresa, humor y una mirada que rápidamente encendió comentarios entre sus seguidores: para él, más allá de lo que haya ocurrido antes, muchas personas que trabajaron en atención al público pueden entender el cansancio detrás de una situación así.

El comentario de Cirio apareció después de que el caso se viralizara en redes sociales. Primero circuló el video de la pelea dentro del comercio, donde se ve a una clienta enfrentarse físicamente con la cajera luego de un reclamo por una supuesta mala atención a su hermana. Más tarde, apareció una grabación previa que mostraba el momento de esa atención inicial: la empleada se veía seria, pero no se advertía ningún maltrato evidente hacia las clientas.

En FaraNews, Martín Cirio reaccionó al video con evidente sorpresa. Al ver las imágenes, se tapó la boca y lanzó uno de sus comentarios en tono humorístico: “Atención al cliente by Nerea”, en referencia al lenguaje de su comunidad de fanáticos, donde “Nerea” suele utilizarse para describir a una persona con buenas intenciones, pero pocas habilidades prácticas.

Después de ese primer comentario, Cirio hizo una lectura más concreta sobre el comportamiento de la empleada. “Ahora, ¿cómo estuvo la vendedora? Yo creo que estuvo bien”, expresó, aunque aclaró que le faltaba conocer el contexto completo del episodio.

“No sé qué pasó, pero siento que eso es algo que vos tenés ganas de hacer siempre”, agregó, en una frase que apuntó directamente a la experiencia de quienes alguna vez trabajaron detrás de un mostrador, en un comercio o en atención directa al público.

Martín Cirio reacciona a la pelea en la despensa (1)

“Todas las personas que trabajaron en atención al cliente empatizan con la vendedora”

La parte más comentada de su reacción fue cuando Cirio puso el foco en el desgaste que muchas veces implica atender al público. Sin justificar la violencia, el streamer habló desde una sensación compartida por trabajadores y trabajadoras que, según señaló, suelen recibir malos tratos sin poder responder de la misma manera.

“Todas las personas que hemos trabajado en atención al cliente hemos tenido ganas de ser esa vendedora y agarrar al cliente y recagarlo a palos”, dijo Cirio, fiel a su estilo directo y exagerado. Luego matizó su comentario al reconocer que todavía no sabía qué había ocurrido antes de la pelea.

“Lo que pasa es que no sé qué habrá pasado anteriormente. Necesito ese lore”, señaló.

La frase sintetizó buena parte del interés que generó el caso. El primer video que circuló mostraba solamente el momento de mayor tensión: la clienta arrojando un producto contra la cabeza de la cajera y el posterior forcejeo entre ambas. Pero la aparición del registro previo, donde se observa la supuesta mala atención, abrió una nueva discusión entre usuarios.

Pelea despensa

El pedido para saber más: “Necesito ese lore”

Cirio incluso pidió que se investigara más sobre lo ocurrido. En plena reacción, mencionó a Agostina, su amiga y compañera de stream los martes, cuando cuentan "Lores de TikTok", a quien le pidió averiguar detalles del caso y, en tono de programa, propuso llevar a las dos protagonistas.

“Le tengo que decir a Agostina, a la xica, que averigüe. Amiga, si estás viendo esto, empezá a averiguar ya y las traemos a las dos acá”, comentó.

El pedido fue celebrado por sus seguidores, que suelen seguir este tipo de reacciones como parte del formato de Farannews, donde Cirio comenta situaciones virales, videos insólitos y conflictos que circulan en redes. En este caso, la historia tenía todos los ingredientes para convertirse en tema de conversación: un comercio de barrio, una discusión que escaló en segundos, cámaras de seguridad, una acusación de mala atención y dos videos que muestran momentos distintos del mismo conflicto.

Martín Cirio reacciona a la pelea en la despensa

Un caso viral que abrió otra discusión

La reacción de Martín Cirio terminó ampliando la conversación alrededor del episodio. Ya no se trató solamente de una pelea en una despensa, sino también de un debate sobre la atención al cliente, los malos tratos cotidianos, la paciencia de quienes trabajan en comercios y los límites que nunca deberían cruzarse.

“Uno está harto de que te basureen y que uno no pueda decir nada porque está atrás de un mostrador”, expresó Cirio durante su comentario. Esa frase fue una de las más compartidas porque conectó con una experiencia común para muchas personas que alguna vez trabajaron atendiendo público.