Una camioneta fuera de control mató en Río de Janeiro a la hija de dos diplomáticos brasileños

La víctima tenía 20 años y recién regresaba a Brasil. Sus padres eran un asesor de Lula da Silva y la cónsul adjunta en Argentina, quien también resultó herida.

Una camioneta fuera de control mató en Río de Janeiro a la hija de diplomáticos brasileños.

Mariana Tanaka Abdul Hak, hija de dos diplomáticos de Brasil , murió tras ser embestida por una camioneta que perdió el control y se subió a una vereda en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro .

La joven tenía 20 años y había regresado recientemente a su país después de vivir durante años en Europa. El accidente ocurrió el sábado por la tarde y la víctima falleció un día después a causa de las graves heridas sufridas.

Mariana era hija de Ibrahim Abdul Hak Neto , asesor especial en la oficina del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para asuntos de paz y seguridad, y de Ana Patrícia Neves Abdul Hak , cónsul adjunta de Brasil en Buenos Aires.

Su madre también resultó herida en el choque junto a otro peatón. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, en Gávea, y luego de realizarse los estudios correspondientes recibieron el alta médica.

De acuerdo con el relato de su padre a TV Globo, Mariana recién había regresado al país y había dejado sus pertenencias en su nuevo departamento antes de salir a caminar junto a su madre.

Testigos declararon que el conductor de una furgoneta de reparto perdió el control del vehículo y terminó sobre la vereda, donde impactó contra las tres personas.

Las imágenes del choque que investiga la Justicia

Las grabaciones incorporadas a la investigación muestran a la camioneta avanzando en línea recta antes de desviarse bruscamente hacia la izquierda al atravesar la intersección de las calles Vinicius de Moraes y Visconde de Pirajá. Luego, el vehículo se sube a la vereda y embiste a Mariana, a su madre y a otro peatón.

Uno de los videos exhibe la parte delantera de la camioneta completamente destruida después del impacto. También se observa a varias personas rodeando a las víctimas mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Metropoles/status/2059002255127302600&partner=&hide_thread=false Polícia analisa novo vídeo de acidente que matou filha de diplomatas



Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, morreu um dia após o acidente em Ipanema. PCERJ aguarda perícias complementares pic.twitter.com/itKKyfojvy — Metrópoles (@Metropoles) May 25, 2026

En otra secuencia aparecen bomberos y rescatistas asistiendo a una de las personas heridas. Los equipos médicos realizan maniobras de primeros auxilios sobre el pavimento mientras otros agentes aseguran la zona.

La Policía Civil informó que el conductor permaneció en el lugar y fue sometido a pruebas de alcoholemia y detección de drogas, ambas con resultado negativo. Tras prestar declaración, quedó en libertad mientras continúa la investigación judicial.

Qué dijo el conductor de la camioneta

En su testimonio, el conductor aseguró que la camioneta sufrió una falla mecánica y afirmó que no le gustaba conducir ese vehículo debido a desperfectos recurrentes que, según dijo, eran conocidos por la empresa.

La acompañante que viajaba en la furgoneta respaldó esa versión ante los investigadores. Según consta en el expediente, al bajar del vehículo declaró ante policías presentes que esas furgonetas “siempre dan problemas”.

Sin embargo, algunos testigos sostuvieron que el conductor habría intentado esquivar a un ciclista segundos antes de perder el control. Esa situación no fue mencionada por el chofer durante su declaración.

La camioneta estaba registrada a nombre de Arval Brasil Ltda., empresa con sede en Curitiba, y era utilizada para repartos vinculados a una empresa de comercio electrónico. El vehículo fue trasladado a la comisaría de Leblon para la realización de pericias técnicas.

Cómo avanza la investigación del accidente

La investigación quedó bajo la responsabilidad de la delegada Thaianne Barbosa de Moraes, quien indicó que todavía faltan análisis complementarios antes de establecer qué provocó la pérdida de control de la camioneta.

“Realicé parte de los análisis forenses y solicité análisis complementarios. No prejuzgaré ninguna culpabilidad. Debemos esperar para evitar injusticias”, declaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JornalOGlobo/status/2056810800791122293&partner=&hide_thread=false TRAGÉDIA | Imagens de câmeras de monitoramento da empresa Gabriel mostram o momento em que a van de entregas que atropela três pessoas em Ipanema, na Zona Sul do Rio, incluindo Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, filha dos diplomatas Ibrahim Abdul Hak Neto, que morreu neste… pic.twitter.com/TbBPrhpQRN — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) May 19, 2026

La Policía Civil informó además que en el lugar no se encontraron marcas de frenado sobre la calle. Por ese motivo, los investigadores consideran clave el resultado de las pericias mecánicas sobre el vehículo.

“Incluso puede refutar las afirmaciones del conductor o de otros testigos. Podrá explicar, de forma técnica, lo que ocurrió inmediatamente antes y durante el incidente”, afirmó la delegada sobre los estudios técnicos, según citó el sitio G1.

Quién era Mariana Tanaka Abdul Hak

Mariana Tanaka Abdul Hak era licenciada en administración de empresas y había vivido en distintos países debido a la carrera diplomática de sus padres. Pasó parte de su vida en Reino Unido, Venezuela, Bélgica, Líbano, Francia e Italia.

La joven se graduó en la ESCP Business School de Turín y hablaba portugués, inglés, español y francés. Según informó su padre en declaraciones a TV Globo, acababa de firmar contrato con una multinacional de cosméticos en Río de Janeiro.

Brasil Hija diplomáticos La víctima tenía 20 años, era licenciada en administración de empresas y recién volvía a Brasil para trabajar en Río de Janeiro.

Por su parte, Ana Patrícia Neves Abdul Hak había viajado desde Buenos Aires para acompañar a su hija en el proceso de mudanza. Tras recibir el alta hospitalaria, permanece en silla de ruedas y deberá continuar con controles médicos en São Paulo.

El embajador Ibrahim Abdul Hak Neto viajó a Río de Janeiro para realizar los trámites de traslado del cuerpo hacia São Paulo, donde reside gran parte de la familia.

“Ella era fuente de alegría, de amor, de juventud. Esa persona que, cuando sabes que está contigo, se siente como en casa, trayendo música, baile, bromas, alegría y juegos divertidos. Era un ángel que Dios me regaló. Mi esposa y yo vivimos con este ángel durante 20 años. Nuestra forma de ver esto es estar agradecidos por todo lo que sucedió durante esos 20 años con ella”, dijo su padre.