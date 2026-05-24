Una cooperativa que apuesta al trabajo en comunidad con miel, hongos y medicina natural

Se trata de la Cooperativa Apícola Patagonia Andina, que mostró sus productos en la octava edición de la exposición que se desarrolló en Aluminé.

Desde miel artesanal hasta hongos medicinales, aceites esenciales y productos naturales de la cordillera, el stand de la Cooperativa Apícola Patagonia Andina (Capal) fue uno de los espacios que mostró la diversidad productiva presente en la octava edición de Expo Alumiel, que se desarrolló en Aluminé del 15 al 17 de mayo.

Rocío, apicultora e integrante de la cooperativa, llegó desde la cordillera con una amplia variedad de elaboraciones provenientes de distintos puntos de la Patagonia andina. Entre los productos exhibidos se destacaron mieles, cerveza artesanal con miel, aceites esenciales, detergentes naturales, vinagre y jugos de sidra de manzana, hongos medicinales, extractos hidroalcohólicos y productos derivados del propóleo.

“Trajimos productos de Cholila, de San Martín de los Andes y de distintos lugares donde trabajamos. Hay una gran variedad porque la cooperativa integra a diferentes productores y producciones” , explicó.

Cooperativa 2

Alimentos y medicina natural

Aunque comenzó en la apicultura hace aproximadamente tres años y aún se considera aprendiz, Rocío encontró en la actividad mucho más que una práctica productiva. “Lo más lindo es poder tener una independencia alimentaria, producir tu propio alimento y también tus propias medicinas, como el propóleo, el polen o los ungüentos hechos con cera de abeja”, sostuvo.

Pero, además, destacó el aprendizaje que deja el vínculo con las abejas. “Aprender de ellas nos enseña mucho sobre cómo deberíamos comportarnos como sociedad. Las abejas muestran que no se puede salir adelante si no es en comunidad”, expresó.

Cooperativa 3

El origen de la cooperativa

Esa filosofía es precisamente la que dio origen a la cooperativa apícola, integrada por productores de distintos puntos de la región, desde San Martín de los Andes y Aluminé hasta Epuyén, Bariloche y Cholila.

“Decidimos conformar una cooperativa porque nos permite apoyarnos entre todos. Si alguien no puede revisar colmenas, otro compañero ayuda; si hay que extraer miel, nos organizamos. Incluso en momentos difíciles, como los incendios, trabajamos juntos para evacuar colmenas y protegerlas”, relató.

Rocío valoró el rol de Expo Alumiel como espacio para fortalecer la comercialización y visibilizar el trabajo de productores regionales. “Hace falta este tipo de iniciativas para poder mostrar nuestros productos y generar comercialización. Si no, muchas veces nos quedamos con el producto final sin poder llegar a otros lugares”, señaló.

En una Expo que reunió a productores, instituciones y emprendedores de distintos puntos del país, experiencias como la de Capal reflejan cómo la apicultura también puede convertirse en una herramienta para fortalecer redes, diversificar producciones y construir comunidad desde el territorio.