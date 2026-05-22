En 5 fotos: así fue la venta de escabeches, corderos y chivitos del norte neuquino en el Mercado Concentrador

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La comercialización se extendió durante este jueves y viernes. Los productores vendieron 500 animales.

La jornada se extendendió durante dos días en el Mercado Concentrador.

Luego de dos días de intensa actividad, este viernes por la tarde culminó la venta especial de chivitos, corderos y escabeches elaborados por familias crianceras del norte neuquino . La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Mercado Concentrador , ubicado sobre la Ruta Provincial 7, kilómetro 5, y estuvo organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc).

La propuesta se realizó de 13 a 17, entre este jueves y viernes, con el objetivo de acercar productos regionales de calidad directamente desde los productores a los consumidores .

La venta estuvo abierta al público en general. Desde la organización confirmaron que se vendieron en total 500 animales.

Los precios de los chivitos criollos del norte neuquino rondaron los 165 mil pesos, en piezas de entre 12 y 14 kilos promedio. Mientras que los corderos se comercializaron a 75 mil pesos, con un peso aproximado de entre 15 y 17 kilos por unidad.

Además, se ofrecieron escabeches de chivo y ajo en frascos de 360 gramos a 15 mil pesos cada uno.

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (1) Maria Isabel Sanchez

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (2) Maria Isabel Sanchez

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (5) Maria Isabel Sanchez

Venta de chivos y corderos en el mercado concentrador (6) Maria Isabel Sanchez