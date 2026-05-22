Elecciones universitarias: "Impulsar la UNCo" presentó su plataforma para el rectorado

En un escenario marcado por el debate sobre el futuro de las universidades públicas y la crisis presupuestaria nacional, el espacio político “Impulsar la UNCo” (Lista 2) presentó oficialmente su plataforma electoral de cara a las próximas elecciones de la Universidad Nacional del Comahue , que tendrán lugar a fines de mayo.

La fórmula integrada por Carlos Espinosa y Ana Basset reunió a más de 200 docentes, nodocentes, estudiantes y graduados en Neuquén para exponer su propuesta de gestión para el período 2026-2030 .

Con un fuerte mensaje orientado a la reorganización institucional y la eficiencia administrativa, l os candidatos plantearon la necesidad de “poner en valor” el potencial académico y científico de la casa de estudios y cuestionaron el funcionamiento actual de la universidad.

“Defender la universidad pública es, ante todo, gestionarla bien”, fue una de las frases que atravesó el lanzamiento del espacio, que evitó centrarse únicamente en la discusión presupuestaria y apuntó a mostrar un esquema de gestión con medidas concretas.

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Los ejes que propone “Impulsar la UNCo”

Durante la presentación, Espinosa y Basset detallaron una plataforma basada en cinco ejes estratégicos. Uno de los principales apunta al reordenamiento institucional, con la promesa de agilizar concursos docentes y nodocentes pendientes, simplificar procedimientos administrativos y avanzar en la digitalización de trámites internos para reducir la burocracia.

La propuesta también pone el foco en la modernización tecnológica de la universidad. En ese sentido, se anunció el fortalecimiento de plataformas virtuales y el desarrollo de aulas híbridas para acompañar la presencialidad.

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Desde el espacio remarcaron que la tecnología no será utilizada como reemplazo de las clases presenciales, sino como una herramienta complementaria para mejorar el acceso y las condiciones de cursado.

Otro de los puntos centrales está vinculado a una perspectiva federal de gestión. Según explicaron, buscan terminar con el “centralismo histórico” dentro de la UNCo y otorgar mayor autonomía operativa y presupuestaria a las distintas sedes de Río Negro y Neuquén.

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Además, la plataforma incorpora propuestas de articulación con el sector productivo de la Patagonia, mediante convenios de transferencia científica, pasantías y proyectos de extensión orientados a responder demandas laborales y sociales de la región.

En materia comunicacional, el espacio propuso fortalecer los medios universitarios y desarrollar una estrategia digital integrada para darle mayor presencia pública a la universidad.

“La crisis se combate gestionando”

Durante el acto, Carlos Espinosa se refirió al complejo contexto económico que atraviesa el sistema universitario y aseguró que la situación exige una administración más eficiente de los recursos.

“No nos quedamos en discursos; la crisis presupuestaria nacional es real, pero se combate gestionando de manera prolija, transparente y eficiente los recursos que tenemos, mientras salimos a buscar activamente financiamiento externo en el país y en el mundo”, afirmó.

Por su parte, Ana Basset destacó el impacto que las políticas institucionales tienen sobre la vida cotidiana de la comunidad universitaria y planteó la necesidad de generar mejores condiciones de trabajo y estudio.

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“Hacer política institucional es hacerle la vida más fácil a la comunidad. Que el docente investigue sin trabas, que el nodocente trabaje con reglas claras, que el estudiante curse en condiciones edilicias dignas y con un verdadero acompañamiento en salud mental, y que el graduado mantenga un vínculo dinámico de formación continua con su casa de estudios”, expresó.

El encuentro cerró con una convocatoria abierta a la comunidad universitaria de la región para acompañar la propuesta en las próximas jornadas electorales, que tendrán lugar el 26 y 27 de mayo cuando los cuatro claustros de la UNCo vayan a las urnas.

Más de 37.700 docentes, nodocentes, estudiantes y graduados votarán rector, vicerrector, decanos y consejeros.