Indignante: denuncian a una hostería de la Cordillera por maltrato animal

En la presentación aseguran que una gata fue abandonada luego de que un turista reclamará una cifra millonaria por ser atacado.

Una grave denuncia por presunto maltrato animal puso a una ciudad de la Cordillera de Neuquén en la mira, cuando se conoció la acusación de un turista contra un reconocido complejo.

Según informó La Angostura Digital, la Justicia provincial recibió una presentación penal contra el establecimiento por abandono hacia una gata que vivió más de 13 años en el lugar .

De acuerdo a lo informado, la denuncia apunta contra la hosteria Amigos Del Bosque (actualmente Hotel El Bosque by DOT Tradition) de Villa La Angostura , ubicado en la zona de Puerto Manzano , y tiene como principal punto la situación de “Kuki” , quien fue parte del sitio durante un largo tiempo.

La causa fue iniciada bajo la Ley Nacional 14.346 de protección animal y sostiene que el animal habría sido privado de alimento, agua y atención veterinaria luego de un conflicto originado por un huésped.

denuncia por maltrato gatita animal 2

Qué fue lo que pasó

De acuerdo a la publicación del medio andino, el episodio comenzó tras una mediación iniciada este año por un turista que aseguró haber sido rasguñado por la gata durante su estadía y reclamó una indemnización de 30 millones de pesos.

En ese contexto, según la denuncia judicial, se habría detectado que el animal no contaba con vacunas aplicadas. A partir de allí, la presentación sostiene que desde la administración del establecimiento se habrían tomado decisiones- según la denuncia- que derivaron en el abandono de la mascota.

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Qué dice la denuncia por maltrato animal

La denunciante aseguró que “Kuki” dejó de recibir comida, agua y asistencia veterinaria tras el conflicto judicial iniciado por el turista. Además, indicó que empleados del hotel continuaron alimentándola en secreto por temor a represalias y que incluso realizaron colectas internas para comprar alimento.

Otro de los puntos más sensibles del escrito judicial menciona supuestos comentarios dentro del establecimiento sobre “dejarla afuera” o “tirarla al lago”, frases que fueron interpretadas como señales de un trato cruel hacia el animal.

Según trascendió, la mujer que realizó la denuncia —identificada como A.A.— junto a otra colaboradora identificada como L.V., decidió intervenir personalmente para rescatar a la gata, vacunarla y hacerse cargo de sus cuidados veterinarios.

La presentación sostiene que los hechos podrían encuadrarse dentro de los artículos 1 y 2 de la Ley 14.346, que castiga los actos de crueldad y maltrato animal en Argentina.

vacuna aplicada gata abandonada

Las pruebas

Entre las pruebas aportadas en la causa figuran constancias de la mediación iniciada este año, fotografías y publicaciones realizadas en redes sociales del propio hotel. Según la denunciante, en la cuenta oficial del establecimiento “Kuki” aparecía frecuentemente como parte de la identidad institucional del lugar.

Además, se solicitó la intervención de organismos de zoonosis y de la fiscalía correspondiente para investigar las responsabilidades del establecimiento y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en emprendimientos turísticos de la localidad.

Qué dijo el establecimiento acusado

LM Neuquén se comunicó con las autoridades del establecimiento turístico acusado para conocer su testimonio. No obstante, declinaron la propuesta y aseguraron que no realizarían ninguna declaración ya que "nada de lo que están diciendo o citando es cierto. Preferimos no hacer ningún tipo de comentario", afirmaron.

Además, explicaron que se mantendrán al margen "en silencio para no seguir alimentando" los dichos de la denunciante.