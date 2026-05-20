Demoraron al conductor que atropelló a un perro y huyó en el oeste de Neuquén

El dramático caso ocurrió el pasado 8 de mayo. Este miércoles, la Policía allanó el docmilio de un hombre de 70 años y secuestró un camión

El conductor de 70 años quedó demorado en la causa por maltrato animal.

Luego de una extensa investigación, la Policía de la provincia de Neuquén allanó este miércoles la casa de un camionero acusado de atropellar a un perro y escapar sin asistirlo . El procedimiento terminó con el secuestro del vehículo presuntamente involucrado y la demora del hombre de 70 años , en el marco de la causa por presunto maltrato animal.

El operativo fue realizado por personal de la División Delitos Ambientales , que intervino tras una denuncia impulsada luego de la difusión pública del caso. La investigación está encuadrada en la Ley Nacional N° 14.346 , que sanciona actos de crueldad contra animales.

Según informó la Policía, la causa comenzó a partir de una publicación periodística en la que Mariela Muñoz, vecina del oeste neuquino, denunció que un camionero atropelló a su perro frente a su vivienda y luego abandonó el lugar sin intentar asistir al animal.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales se contactaron con la damnificada y recepcionaron la denuncia judicial correspondiente. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Delitos Ambientales, encabezada por el fiscal Maximiliano Breide Obeid.

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Allanamiento y secuestro

A partir de allí, los investigadores realizaron distintas tareas de campo y lograron reunir elementos considerados clave para avanzar con la causa. Con las pruebas obtenidas, la Justicia autorizó un allanamiento y una requisa vehicular en un domicilio del sector centro oeste de la ciudad.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron el secuestro de un camión grúa marca Iveco, color blanco, que estaría presuntamente vinculado al episodio investigado. Además, se incautaron prendas de vestir y se demoró al propietario del rodado, un hombre de 70 años que quedó a disposición de la Justicia.

Desde la División Delitos Ambientales destacaron el trabajo conjunto con la Fiscalía y organismos vinculados al bienestar animal, y remarcaron el compromiso de avanzar en investigaciones relacionadas con casos de crueldad animal.

PERRO ATROPELLADO

El dramático caso de Rocky

El hecho ocurrió el pasado 8 de mayo en la zona oeste de Neuquén, sobre calle Los Copihues, alrededor de las 10:30. Todo quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó indignación entre vecinos y proteccionistas.

Según relató Mariela Muñoz, dueña del perro, en declaraciones a Canal 7 de Neuquén, el animal fue atropellado y arrastrado varios metros por el camión. Luego quedó enganchado de la cabeza en el guardabarros mientras el conductor realizaba maniobras marcha atrás.

En las imágenes se observa cómo el chofer desciende del vehículo, mira varias veces al perro e intenta liberarlo, aunque finalmente se retira del lugar sin asistirlo.

El perro, llamado Rocky, sufrió graves lesiones en la cadera y permanece internado en una veterinaria. De acuerdo con lo informado por su dueña, una ecografía permitió descartar lesiones internas de gravedad, aunque su estado continúa siendo delicado.