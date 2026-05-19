Una mujer escalaba un volcán muy cerca de Neuquén, cayó 600 metros por la ladera y murió

La víctima habría perdido el equilibrio en pleno ascenso. Las autoridades investigan el hecho ya que el grupo no contaba con el registro requerido para el ascenso.

Una escaladora murió subiendo un volcán en Chile, muy cerca de la frontera con Neuquén.

Una mujer de 42 años murió durante una excursión al volcán Llaima , en la región de La Araucanía , Chile , tras caer aproximadamente 600 metros por una de las laderas del macizo volcánico mientras el grupo ascendía a unos 2.000 metros de altura . La tragedia ocurrió a menos de 70 kilómetros de Neuquén.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el interior del Parque Nacional Conguillío , donde la víctima realizaba la actividad junto a un grupo de amigos.

Según informó Bio Bio Chile, la excursionista habría perdido el equilibrio en pleno ascenso, lo que desencadenó la caída por la ladera del volcán. El operativo de emergencia se activó de inmediato, aunque las condiciones meteorológicas adversas —en particular los fuertes vientos en altura— impidieron durante varias horas el acceso del helicóptero del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros .

Con el avance de la noche, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer a raíz de la gravedad de las lesiones.La recuperación del cuerpo se concretó recién durante la madrugada del lunes, tras la suspensión temporal de las tareas por el fuerte temporal. En el operativo participaron efectivos del GOPE, Bomberos de Cherquenco, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y miembros de la ONG Corporación Rescate Araucanía.

Volcán Llaima Chile

“Aproximadamente a las 6.30 de la mañana comenzamos el ascenso para llegar a las 8.00 horas”, explicó Cristóbal Bravo Valenzuela, integrante de la organización, en declaraciones recogidas por Bio Bio Chile.

Uno de los aspectos que tomó relevancia tras la tragedia fue la ausencia de registro previo del grupo. La Conaf informó que los excursionistas no completaron el procedimiento obligatorio antes de ingresar al parque, un paso que permite activar protocolos de seguridad y agilizar eventuales rescates. Las autoridades reiteraron que ese registro debe realizarse en las casetas habilitadas o, cuando estas permanezcan cerradas, en dependencias de Carabineros.

El director regional de Conaf, Héctor Tillería, advirtió que las condiciones en las zonas de alta montaña serán adversas durante toda la semana, con temperaturas bajo cero en sectores de altura.

“Toda esta semana vamos a tener condiciones meteorológicas bastante adversas”, señaló el funcionario, quien también remarcó que las bajas temperaturas vuelven “bastante exigentes” las condiciones sobre el nivel del mar. Tillería subrayó la necesidad de contar con equipamiento adecuado para este tipo de actividades en zonas volcánicas.

En abril, un turista murió cerca de Villa La Angostura

En Abril, una tragedia que también involucró una caminata en altura ocurrió en suelo argentino. La brigada de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes de Villa La Angostura recibió el alerta de una pareja de turistas brasileños que realizaba una caminata por el Cerro Centinela. El hombre manifestaba no sentirse bien y se desplomó en el lugar. Pese a los intentos de reanimación, murió en el lugar. Murió frente a su esposa.

Muerte brasileño VLA

Los equipos llegaron 40 minutos después de la llamada y encontraron a una paramédica que ya realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El personal continuó con los primeros auxilios siguiendo los protocolos establecidos para intervenciones en zonas agrestes.

Al arribar el médico al lugar, se constató que el turista ya no presentaba signos vitales. La noticia enlutó el operativo que, hasta ese momento, había trabajado contrarreloj para asistirlo.

A las 21 horas se procedió a la evacuación y traslado del cuerpo hasta la morgue del hospital local, completando así un operativo que se extendió por casi cinco horas en terreno de montaña.

Del procedimiento participaron personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, el Hospital Óscar Arraiz, Parques Nacionales y la Brigada de Rescate en Zonas Agrestes (BRZA).