La bodega neuquina que tendrá algo muy especial para este 25 de Mayo

Participarán cocineros invitados. Habrá visitas guiadas y traslados de comensales desde Neuquén y Plottier.

Con motivo de los festejos por el Día de la Patria , Puerta Oeste, la bodega artesanal de Senillosa , realizará el próximo lunes 25 de mayo una jornada especial orientada a combinar gastronomía regional, vinos neuquinos, cultura y experiencias turísticas vinculadas a la identidad provincial y nacional.

La experiencia incluirá un almuerzo patrio con opciones de locro tradicional o cordero patagónico, acompañado por tortas fritas caseras, degustación de vinos y música folclórica en vivo.

Además, quienes participen podrán realizar una visita guiada a la bodega y recorrer la réplica de la Casa Histórica de Tucumán ubicada en Senillosa, uno de los espacios culturales y patrimoniales más representativos de la localidad.

Quiénes serán los cocineros

La jornada contará con la participación de cocineros invitados como Susana Zabala, Christian Aranda, Cristian Villagra y Mailen Cayhueque, quienes elaborarán distintas propuestas gastronómicas vinculadas a la identidad culinaria neuquina.

La propuesta cuenta con el acompañamiento del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el turismo gastronómico y el enoturismo en Neuquén.

Desde el ministerio destacaron que este tipo de iniciativas permiten seguir consolidando la gastronomía y el vino como productos turísticos estratégicos para la provincia, integrando producción regional, cultura, paisaje y experiencias.

Asimismo, remarcaron la importancia de fortalecer propuestas que promuevan el movimiento turístico durante fechas patrias y fines de semana, articulando al sector público y privado para ampliar la oferta de actividades en distintos destinos neuquinos.

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La actividad incluirá traslados desde Neuquén capital y Plottier, con salida prevista a las 11 y regreso a las 17.

La propuesta se presenta como una oportunidad para disfrutar de una jornada que combina tradiciones argentinas, cocina regional, vinos neuquinos y experiencias culturales en un contexto donde el turismo gastronómico continúa consolidándose como uno de los principales atractivos de la provincia.

El valor de la experiencia será de 95 mil pesos por persona con traslado incluido y de 70 mil pesos sin traslados.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados y las reservas anticipadas pueden realizarse al WhatsApp 299 3275120.

Vinos del sur neuquino

Como parte del crecimiento de la vitivinicultura en la provincia, el sur neuquino comienza a consolidar nuevas experiencias productivas que amplían la identidad enogastronómica del territorio. En ese contexto, una propuesta desarrollada en la Estancia Chimehuín, entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes, da cuenta de este proceso.

Se trata de un viñedo de pequeña escala -de aproximadamente una hectárea- que se posiciona como uno de los más australes de la provincia. Su desarrollo comenzó como una experiencia experimental en la zona, donde se implantaron once variedades con el objetivo de evaluar su adaptación a las condiciones climáticas y productivas del lugar.

A partir de ese proceso, se fueron seleccionando aquellas cepas que lograban completar su ciclo y alcanzar la madurez necesaria en un entorno desafiante, caracterizado por períodos cortos de crecimiento y condiciones climáticas exigentes. Las primeras producciones se obtuvieron hacia 2010, y desde entonces el proyecto continuó evolucionando.

Actualmente, el emprendimiento trabaja con variedades tintas como Pinot Noir, Merlot y Malbec, y blancas como Sauvignon Blanc, Chardonnay y Müller Thurgau. La producción se realiza a partir del cultivo de la uva, que luego es trasladada para su elaboración en bodega, manteniendo una lógica de trabajo articulada dentro de la cadena vitivinícola regional.