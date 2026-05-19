Horror en Brasil: mataron al dueño de una funeria y la esposa es la principal sospechosa

Se reveló en las últimas horas la verdadera causa de la muerte de un empresario brasileño.

Un caso que conmociona a Brasil salió a la luz en las últimas horas tras la muerte de Pedro Rodrigues Alves , un empresario funerario de 54 años, que permaneció diez días internado en estado crítico antes de fallecer el 15 de febrero.

Según reveló la investigación su propia esposa , junto a su amante, lo envenenó durante semanas usando tres sustancias diferentes, aprovechando el contexto de la llamada “crisis del metanol” que sacudió al país a fines del año pasado.

El caso salió a la luz cuando el comisario Édipo Flamia, a cargo de la investigación, advirtió la coincidencia entre el envenenamiento y el escándalo nacional por intoxicaciones masivas con bebidas adulteradas con metanol .

Según el jefe policial, la esposa habría planeado el crimen para simular que la muerte de Pedro era una más de las tantas causadas por el consumo de alcohol falsificado, que provocó decenas de muertes y hospitalizaciones en todo Brasil durante el último trimestre de 2025.

Funeraria

Alcohol, medicamentos y agrotóxicos

La investigación determinó que, entre enero de 2026 y la internación de la víctima, la esposa utilizó tres sustancias letales para envenenar a Pedro:

Metanol en la cerveza que él tomaba habitualmente.

Soda cáustica mezclada en sus medicamentos.

El raticida conocido como “chumbinho”.

La Policía Civil detalló que la esposa y su amante planearon el asesinato para poder vivir juntos y quedarse con los bienes del empresario. Ambos están presos preventivamente y fueron indiciados por homicidio calificado con agravantes por uso de veneno y medios crueles que impidieron cualquier defensa de la víctima.

alcohol

La internación y el final trágico

Pedro Rodrigues Alves fue internado el 5 de febrero en el Hospital Divino Salvador de Videira, ya en estado grave. Según el comidario, “la víctima fue sedada y mantenida con ventilación mecánica prácticamente todo el tiempo hasta su muerte”.

El 13 de febrero, un examen toxicológico confirmó la intoxicación por carbamato u organofosforado. Dos días después, Pedro murió sin haber mostrado mejoría.

La esposa no solo intentó borrar rastros físicos y digitales del crimen, sino que también pagó a un enfermero de la UTI para recibir información privilegiada sobre el estado de salud de Pedro durante la internación.

El profesional fue sancionado por violar las normas del hospital y el código de ética de la enfermería.

Actualmente, la mujer está detenida en Chapecó, en el oeste de Santa Catarina, y su amante, en Palmas, Paraná. Ambos se negaron a declarar ante la Policía Civil.