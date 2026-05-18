Primeras fotos oficiales de la Volkswagen Tukan: la mostraron junto a la lista de Brasil para el Mundial

La pickup medianda de la marca alemana se lanzará durante la Copa del Mundo. Aunque camuflada, ya la mostraron por primera vez.

Aparecieron las primeras imágenes oficiales de la Volkswagen Tukan y se abre una nueva etapa para la marca alemana en la región. Se trata de la pickup mediana completamente desarrollada en América Latina , que apunta directamente a competir con modelos como la Chevrolet Montana y la Fiat Toro (aunque es apenas más chica) y ocupar así un lugar clave en uno de los segmentos con mayor crecimiento.

La mostraron con un llamativo camuflaje con los colores de Brasil en el mismo evento en donde la Confederación Brasileña de Fútbol anunció la lista oficial de la Selección para el Mundial 2026. De todas maneras, la Volkswagen Tukan dejó ver por primera vez sus trazos definitivos y varios detalles importantes de su propuesta. Este modelo representa un cambio estratégico para la marca alemana, ya que se posicionará en un segmento inédito para Volkswagen en el mercado regional.

La nueva pickup será producida en la en la planta de São José dos Pinhais, Brasil, donde la marca fabrica el T-Cross, con el que compartirá plataforma.

Este modelo será el primero de su tipo en utilizar la plataforma MQB en una pickup, una base ampliamente reconocida por su robustez, menor peso y versatilidad. Esta decisión técnica no es menor, ya que anticipa un equilibrio entre confort de marcha y capacidad de carga, dos aspectos clave en este tipo de vehículos.

Además, Volkswagen confirmó que la Volkswagen Tukan contará con suspensión trasera de eje rígido con ballestas, una configuración clásica en pickups que garantiza resistencia para el trabajo y durabilidad en condiciones exigentes.

Volkswagen Tukan: cómo es la nueva pickup regional

La Volkswagen Tukan fue presentada con un particular camuflaje artístico que no es casual. Este diseño combina elementos culturales de Brasil, como referencias al fútbol, la música y la identidad nacional, en un mosaico que busca transmitir el espíritu del modelo sin revelar completamente sus líneas definitivas.

El propio nombre del vehículo aparece estampado en la carrocería, una decisión inédita dentro de la marca en la región, que apunta a reforzar la identidad del producto desde su primera aparición.

Volkswagen Tukan Volkswagen Tukan. Volkswagen

La Tukan tendría un tamaño similar al de la Chevrolet Montana, que mide 4,71 metros de largo, 1,80 metros de ancho, 1,66 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,80 metros. Es algo más chica que la Toro, pero con mayor tamaño que la antigua Saveiro, por ejemplo. Y queda un escalón por debajo de otras compactas como Ford Maverick y RAM Rampage.

En mecánica, se especula que la Volkswagen Tukan incorpore, por un lado, el ya conocido 1.6 de 116 CV o el 1.4 turbo de 150 CV para las versiones de entrada de gama. Pero además, según las últimas filtraciones, la marca también estaría trabajando en una versión con motorización híbrida, algo que marcaría un diferencial importante dentro del segmento.

En términos de desarrollo, la Volkswagen Tukan es un proyecto 100% regional, pensado desde su origen para las necesidades de América Latina.

La llegada de la Volkswagen Tukan no es parte de una estrategia más amplia: la marca alemana planea una ofensiva de 21 lanzamientos en América Latina hasta 2028, con una inversión que supera los US$ 3.700 millones.

Si bien aún no se conocen todos los detalles técnicos ni la fecha exacta de lanzamiento, se sabe que la Volkswagen Tukan será lanzada durante el Mundial 2026. El primer paso de gran impacto ya lo dio de la mano de la Selección Brasileña y un anuncio muy esperado, en el que se dio a conocer la lista de los 26 jugadores que irán a la próxima Copa del Mundo.